Žilina ide do odvety s náskokom. Chceme predĺžiť svoju púť pohárovou Európou, hovorí Staňo

Futbalisti MŠK Žilina budú chcieť potvrdiť získaný náskok 2:1 z úvodného duelu a na pôde poľského GKS Katovice vo štvrtok (20.30 h) spečatiť postup do 3. predkola Konferenčnej ligy.
Hlavný tréner „šošonov“ Pavol Staňo sa teší na dôležitý duel, v ktorom chcú Žilinčania predĺžiť svoju púť pohárovou Európou.
Štyridsaťosemročný kormidelník zároveň uviedol, že práve zápasy takéhoto rangu predstavujú výzvu pre úradujúceho víťaza Slovnaft Cupu.
V obrane bude chcieť Žilina zlepšiť svoju hru
Žilinčania v domácom prostredí zvládli úvodný duel napriek tomu, že od 6. minúty prehrávali.
Po góloch kapitána Miroslava Káčera z 29. minúty a presnom zásahu Timoteja Hranicu dve minúty po zmene strán si však vybojovali komfortnejšiu pozíciu.
„Šošoni“ majú za sebou aj štart ligového ročníka, ktorý priniesol pod Dubňom mimoriadne divoký súboj s Košicami.
Diváci videli osem gólov a remízu 4:4. Práve v obrannej fáze bude chcieť slovenský zástupca zlepšiť svoju hru.
Staňo: Takéto zápasy sú pre nás veľkou výzvou
„Musíme byť pozornejší v defenzíve, pretože štyri inkasované góly sú na mužstvo, ktoré chce bojovať o najvyššie priečky, jednoducho priveľa.
Teší ma však, že sme zápas zvládli bez zranení. Teraz sa už všetci sústredíme na Katovice.
Každý chce byť pri tom, čaká nás skvelá atmosféra a tlak z tribún, no práve takéto zápasy sú pre nás veľkou výzvou,“ uviedol Staňo po zápase s Košicami a pred stretnutím na pôde Katovíc.
Prvý duel po nútenej pauze absolvoval proti Košiciam španielsky útočník Daniel Homet Ruiz. Za polhodinu na ihrisku skóroval hneď dvakrát.
Každý zápas chceme odohrať čo najlepšie
„Návrat po zranení bol náročný, ale cítim sa dobre a tieto dva góly mi určite dodajú viac sebavedomia.
Samozrejme, streliť štyri góly je pre fanúšikov skvelé, no zároveň sme štyri inkasovali, takže musíme ďalej pracovať hlavne na defenzívnych veciach ako celé mužstvo.
Verím svojim spoluhráčom, každý zápas chceme odohrať čo najlepšie a budeme v tom pokračovať.
Prepíname na Katowice, kde to bude náročné, no určite pôjdeme za postupom," poznamenal pre klubový web 27-ročný Španiel.
Štvrtkové stretnutie povedú maďarskí rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Bencem Csonkom.
Odvetný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy
GKS Katovice - MŠK Žilina
Rozhodujú: Csonka - Tóth, Bornemissza (všetci Maď.), /prvý zápas 1:2/
Predpokladané zostavy:
Katovice: Kobylak - Czerwinski, Jedrych, Klemenz - Wasilewski, Milewski, Bosch, Galan - Wedrychowski, Nowak - Škurin
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica, Bzdyl, Káčer, Bari - Kóša, Roginič, Iľko
Postupujúci narazí v 3. predkole na úspešnejšieho zo súboja medzi izraelským Hapoelom Tel Aviv a bulharským PFC Ludogorec 1945 Razgrad (prvý zápas 2:0). Zdolaný tím v európskych súťažiach skončí.