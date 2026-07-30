ONLINE: GKS Katovice - MŠK Žilina dnes, Konferenčná liga LIVE (2. predkolo, odveta)

Futbalisti tímov GKS Katovice - MŠK Žilina dnes hrajú odvetný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy.
Slovenský klub vyhral úvodný zápas 2:1, do odvety si tak priniesol gólový náskok.
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ONLINE PRENOS: GKS Katovice - MŠK Žilina dnes LIVE (futbal, Konferenčná liga, 2. predkolo, odveta, štvrtok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2. predkolo 2026/2027
30.07.2026 o 20:30
Katowice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Csonka – Tóth, Bornemissza (všetci HUN).
Prenos
Po týždni prichádza rozhodujúca bitka o postup do 3. predkola UEFA Konferenčnej ligy. Futbalisti MŠK Žilina nastúpia vo štvrtok 30. júla o 20:30 na odvetný zápas 2. predkola proti poľskému GKS Katowice. Dejiskom stretnutia bude moderný štadión Arena Katowice, ktorý bude zaplnený domácimi fanúšikmi očakávajúcimi obrat po tesnej prehre spod Dubňa. Žilinčania si do Poľska prinášajú sľubný náskok 2:1 z prvého stretnutia, no uvedomujú si, že dvojzápas je stále úplne otvorený a o postupujúcom sa rozhodne až v odvetných deväťdesiatich minútach, prípadne v predĺžení alebo penaltovom rozstrele.
Prvý duel v Žiline ponúkol výbornú futbalovú atmosféru aj dramatický priebeh. Hostia z Katovíc sa dostali do vedenia už v 6. minúte, keď po rohovom kope skóroval Lukas Klemenz. Mladý tím MŠK však ukázal charakter a postupne prevzal iniciatívu. Vyrovnanie prišlo v 29. minúte, keď kapitán Miroslav Káčer premenil pokutový kop. Krátko po zmene strán dokonal obrat Timotej Hranica, ktorého presný zásah sa napokon ukázal ako víťazný. Žilinčania si vytvorili aj ďalšie príležitosti a do odvety si odnášajú jednogólový náskok, ktorý síce predstavuje výhodu, rozhodne však nezaručuje postup.
Mužstvo trénera Pavla Staňa vstupuje do odvety povzbudené výkonom z prvého zápasu, v ktorom opäť potvrdilo svoju typickú tvár. Mladý kolektív sa nebál hrať ofenzívne, aktívne napádal rozohrávku súpera a aj po inkasovanom góle si zachoval pokoj. Práve mentálna odolnosť bola jedným z najväčších pozitív úvodného stretnutia. V Poľsku však možno očakávať odlišný scenár. Katovice budú tlačené domácim publikom, budú musieť útočiť a pokúsia sa využiť fyzickú silu, štandardné situácie aj agresívnejší štýl hry.
GKS Katowice patrí medzi ambiciózne kluby poľskej Ekstraklasy a už prvý zápas ukázal, že disponuje kvalitným a skúseným mužstvom. Po inkasovanom druhom góle sa hostia snažili vyrovnať, no obrana MŠK na čele s brankárom odolala. Tréner Rafał Górak po zápase priznal, že jeho tím čaká v odvete náročná úloha, zároveň však zdôraznil, že doma verí vo výrazne lepší výkon svojho mužstva.
Odveta v Katoviciach sľubuje atraktívny futbal s výbornou kulisou a vysokým nasadením. Žilinčania síce vstupujú do zápasu s tesným náskokom, no ten je vzhľadom na kvalitu súpera iba minimálnou výhodou. O postupe rozhodnú detaily, disciplína, efektivita v zakončení aj schopnosť zvládnuť tlak domáceho prostredia. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na zápas, ktorý má všetky predpoklady stať sa jedným z najzaujímavejších európskych duelov MŠK v posledných sezónach.
Prvý duel v Žiline ponúkol výbornú futbalovú atmosféru aj dramatický priebeh. Hostia z Katovíc sa dostali do vedenia už v 6. minúte, keď po rohovom kope skóroval Lukas Klemenz. Mladý tím MŠK však ukázal charakter a postupne prevzal iniciatívu. Vyrovnanie prišlo v 29. minúte, keď kapitán Miroslav Káčer premenil pokutový kop. Krátko po zmene strán dokonal obrat Timotej Hranica, ktorého presný zásah sa napokon ukázal ako víťazný. Žilinčania si vytvorili aj ďalšie príležitosti a do odvety si odnášajú jednogólový náskok, ktorý síce predstavuje výhodu, rozhodne však nezaručuje postup.
Mužstvo trénera Pavla Staňa vstupuje do odvety povzbudené výkonom z prvého zápasu, v ktorom opäť potvrdilo svoju typickú tvár. Mladý kolektív sa nebál hrať ofenzívne, aktívne napádal rozohrávku súpera a aj po inkasovanom góle si zachoval pokoj. Práve mentálna odolnosť bola jedným z najväčších pozitív úvodného stretnutia. V Poľsku však možno očakávať odlišný scenár. Katovice budú tlačené domácim publikom, budú musieť útočiť a pokúsia sa využiť fyzickú silu, štandardné situácie aj agresívnejší štýl hry.
GKS Katowice patrí medzi ambiciózne kluby poľskej Ekstraklasy a už prvý zápas ukázal, že disponuje kvalitným a skúseným mužstvom. Po inkasovanom druhom góle sa hostia snažili vyrovnať, no obrana MŠK na čele s brankárom odolala. Tréner Rafał Górak po zápase priznal, že jeho tím čaká v odvete náročná úloha, zároveň však zdôraznil, že doma verí vo výrazne lepší výkon svojho mužstva.
Odveta v Katoviciach sľubuje atraktívny futbal s výbornou kulisou a vysokým nasadením. Žilinčania síce vstupujú do zápasu s tesným náskokom, no ten je vzhľadom na kvalitu súpera iba minimálnou výhodou. O postupe rozhodnú detaily, disciplína, efektivita v zakončení aj schopnosť zvládnuť tlak domáceho prostredia. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na zápas, ktorý má všetky predpoklady stať sa jedným z najzaujímavejších európskych duelov MŠK v posledných sezónach.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.