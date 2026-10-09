Kedysi bol pýchou, teraz začína od nuly. Girondins Bordeaux bude hrať až šiestu ligu

Šesťnásobný francúzsky futbalový majster Girondins Bordeaux bude v aktuálnej sezóne pôsobiť až v šiestej najvyššej súťaži. Potvrdilo to vedenie regionálnej ligy Nouvelle-Aquitaine.
Tradičný klub v lete potrestali za finančné nezrovnalosti, keď nedokázal zabezpečiť približne desať miliónov eur potrebných na pokrytie záväzkov vo finančných rokoch 2025/2026 a 2026/2027 vrátane splátok dlhov.
Bordeaux, ktoré v minulosti patrilo k najúspešnejším francúzskym klubom a preslávil sa v ňom aj nový tréner francúzskej reprezentácie Zinedine Zidane, minulý mesiac predali za symbolické jedno euro americkej investičnej skupine Park Bench. Tá sa zaviazala prevziať zostávajúce dlhy.
Dva dni po vystúpení predstaviteľov klubu pred kontrolnou komisiou regionálnej ligy, ktorá schválila jeho ozdravný rozpočet a vydala kladné stanovisko k možnému štartu v súťaži Regional 1, dostalo Bordeaux jednomyseľný súhlas na účasť v tejto lige.
„Teraz sa môže začať obnova klubu," uviedol pre agentúru AFP nový prezident Bordeaux Dominique Delport, ktorého do funkcie dosadila skupina Park Bench.
Noví majitelia sa majú 20. októbra dostaviť pred obchodný súd, ktorý by mal potvrdiť nový plán pokračovania činnosti klubu. Ten počíta s dvanásťročným obdobím splácania záväzkov, pričom dlh sa znížil z 26 na 13 miliónov eur.
Mužstvo bude zložené prevažne z amatérskych hráčov, hoci klub môže mať na profesionálnych zmluvách päť futbalistov. Jedným z nich bude bývalý útočník najvyššej francúzskej súťaže Baptiste Guillaume.
Regionálna súťaž sa začala už koncom augusta, no Bordeaux pre administratívne problémy odložili úvodné štyri stretnutia. Ligovú premiéru by malo absolvovať 16. októbra na ihrisku rezervného tímu Aviron Bayonnais.
Bordeaux vychovalo viacero významných osobností francúzskeho futbalu vrátane Bixenteho Lizarazua a Christopha Dugarryho, ktorí spolu so Zidanom získali v roku 1998 titul majstrov sveta. V klube pôsobili aj Alain Giresse a Jean Tigana, členovia slávneho francúzskeho stredu poľa pri triumfe na ME 1984.
Bordeaux však v roku 2022 zostúpilo do druhej ligy a o dva roky neskôr sa dostalo do súdnej reštrukturalizácie. V jej dôsledku prišlo o profesionálny štatút aj svoju vychýrenú mládežnícku akadémiu.