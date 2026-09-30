Šanca na nový začiatok. Slávny francúzsky klub našiel záchrancu za jedno euro

Finančnými ťažkosťami zmietaný klub Girondins Bordeaux urobil významný krok k tomu, aby sa mohol znovu zapojiť do futbalových súťaží.
Tradičný klub, ktorý má pre konkurz zastavenú činnosť, dnes oznámil, že sa dohodol na prevzatí za symbolickú sumu jedno euro s investičnou spoločnosťou Park Bench. Táto akvizícia by tiež mohla odvrátiť hrozbu bankrotu.
Šesťnásobní francúzski majstri uviedli, že súčasťou dohody s Park Bench je tiež prevzatie dlhov klubu. Tie sa podľa francúzskeho médiá Ici Paris blížia k sume 18 miliónov eur.
Futbalisti Bordeaux pre finančné ťažkosti postupne klesli až do šiestej francúzskej ligy, v ktorej by mali začať túto sezónu.
Noví majitelia majú v najbližších dňoch predstúpiť pred regionálnu kontrolnú a riadiacu komisiu ligy, ktorá musí schváliť zmenu vlastníckej štruktúry a rozpočet klubu na sezónu. Prípad bude musieť posúdiť ešte obchodný súd v Bordeaux, aby zabezpečil proces reštrukturalizácie.
Girondins má ekonomické ťažkosti už niekoľko rokov. Klub bol založený v roku 1881 a patrí k najznámejším francúzskym tímom; vyrástli v ňom majstri sveta Zinédine Zidane či Bixente Lizarazu.