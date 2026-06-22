Po treťom neúspechu na MS prichádza zmena. Taliansky futbal má nového lídra

Šéf organizačného výboru zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo Giovanni Malago sa stal v pondelok novým prezidentom Talianskej futbalovej federácie (FIGC).
Šesťdesiatsedemročný funkcionár podľa očakávania zdolal svojho jediného protikandidáta, bývalého šéfa talianskeho futbalu Giancarla Abeteho, keď na mimoriadnom valnom zhromaždení v sídle FIGC v Ríme získal 68,58 percenta hlasov.
Jeho zvolenie bolo prakticky formalitou, keďže podľa agentúry AFP si už vopred zabezpečil podporu dvoch najvyšších profesionálnych súťaží Serie A a Serie B, ako aj hráčskej a trénerskej asociácie, ktoré spolu disponovali viac ako polovicou všetkých hlasov.
Malago v rokoch 2013 až 2025 viedol Taliansky olympijský výbor (CONI) počas obdobia, ktoré je považované za zlatú éru talianskeho športu.
Na čelo FIGC prichádza v čase, keď sa futbal v krajine nachádza na historickom dne a od posledného triumfu Talianska na majstrovstvách sveta pred dvadsiatimi rokmi čoraz viac zaostáva za tradičnou európskou špičkou.
Serie A bola kedysi najbohatšou a najprestížnejšou ligou sveta, no dnes už ani jej najväčšie kluby – AC Miláno, Inter Miláno a Juventus Turín – nedokážu finančne konkurovať anglickej Premier League a niekoľkým ďalším európskym veľkoklubom.
V uplynulej sezóne bola Atalanta jediným talianskym tímom, ktorý sa prebojoval do osemfinále Ligy majstrov.
V ňom však utrpel debakel od Bayernu Mníchov s celkovým skóre 2:10. Taliansky futbal sa dostal do hlbokej krízy v marci, keď mužská reprezentácia po tretíkrát za sebou nepostúpila na majstrovstvá sveta, ktoré sa práve konajú v USA, Kanade a Mexiku.
Malagov predchodca Gabriele Gravina napokon odstúpil z funkcie prezidenta FIGC po tom, čo sa spočiatku snažil zotrvať.
Po vyradení v baráži s Bosnou a Hercegovinou rezignovali aj reprezentačný tréner Gennaro Gattuso a generálny manažér národného tímu Gianluigi Buffon.
Malago bude musieť nielen vymenovať nového trénera reprezentácie – údajne by sa ním mal stať Roberto Mancini – ale aj naplniť dlhodobé požiadavky na reformu FIGC a viesť taliansku časť organizácie ME 2032, ktoré bude krajina hostiť spoločne s Tureckom.
V apríli prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin pre denník Gazzetta dello Sport vyhlásil, že Taliansko by mohlo o organizáciu šampionátu prísť pre nevyhovujúci stav štadiónov, ktoré označil za „jedny z najhorších v Európe“.