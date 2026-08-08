Infantino má ďalší problém. Údajnej milenke a zamestnankyni vyplatil vysoké odstupné

Európska futbalová únia (UEFA) vyplatila bývalej zamestnankyni v čase, keď bol Gianni Infantino jej generálnym sekretárom, vysoké odstupné a uhradila jej aj poplatky za štúdium.
UEFA na otázku agentúry DPA potvrdila informácie britského denníka The Telegraph.
Britské médiá o niekdajšej zamestnankyni tvrdia, že mala so súčasným šéfom FIFA Infantinom blízky vzťah.
Podľa denníka dostala žena pri svojom odchode z organizácie na konci roka 2011 najmenej šesťcifernú sumu.
„Sme si vedomí týchto obvinení a môžeme potvrdiť, že dotknutej osobe bolo vyplatené odstupné a zároveň jej boli uhradené poplatky za štúdium MBA na miestnej ekonomickej vysokej škole.
Táto platba bola v súlade s pravidlami, ktoré v tom čase platili pre odchádzajúcich zamestnancov,“ uviedla UEFA.
Európska futbalová únia zároveň zdôraznila, že od roku 2016 príslušné pravidlá sprísnila.
„Súčasné personálne smernice, ktoré platia pre všetkých zamestnancov UEFA bez ohľadu na ich postavenie v hierarchii, zodpovedajú štandardom modernej a renomovanej organizácie,“ uviedla vo vyhlásení.
Infantino pred zvolením za prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pracoval približne 16 rokov v UEFA.
Podľa The Telegraph dotknutá zamestnankyňa v tom období rýchlo postúpila z pôvodne administratívnej pozície na výrazne lepšie platenú vedúcu funkciu. Infantino odmietol, že by mal osobný záujem na jej kariérnom postupe.
„Akýkoľvek náznak nevhodného správania alebo porušenia stanov či predpisov je ohováraním,“ uviedla FIFA vo vyhlásení, ktoré má k dispozícii nemecký denník Bild.
Na Infantina sa v uplynulých dňoch zvýšil tlak v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely súkromným investorom v spoločnosti, ktorá by riadila súťaže FIFA vrátane majstrovstiev sveta mužov a žien.
UEFA a ďalšie dve kontinentálne konfederácie návrh odmietli. Exekutíva FIFA však v stredu po rokovaní v Maroku Infantina podporila a šéf svetového futbalu sa ospravedlnil za spôsob, akým celý proces prebiehal.