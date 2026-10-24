Ázijská konfederácia zmenila názor a postavila sa za Infantina. Ten tvrdí, že má obrovskú podporu

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino tvrdí, že vo svojej snahe o znovuzvolenie má podporu „obrovskej väčšiny“ členských zväzov.
Ázijská konfederácia (AFC) zmenila názor a v piatok sa postavila za Infantina, čo výrazne posilnilo nádeje 56-ročného prezidenta na štvrté funkčné obdobie.
Infantinova budúcnosť je neistá od momentu, keď sa prevalil jeho plán predať časť komerčných práv na svetový šampionát súkromným investorom. Predsedovia Európskej futbalovej únie (UEFA), AFC a CONCACAF, ktorá riadi futbal v Severnej a Strednej Amerike, podpísali list, v ktorom uviedli, že futbal „nepatrí žiadnemu jednotlivcovi.“
Infantino, ktorý sa minulý týždeň ospravedlnil za neúspešný projekt, stále zostáva v silnej pozícii na to, aby si v marci v Rabate zabezpečil znovuzvolenie.
„Myslím si, že je dôležité, aby v organizácii ako FIFA mohli existovať rôzne názory a rôzne pohľady na vec.
Ak to však s demokraciou, s demokratickým procesom a s presvedčením, že každý na celom svete má rovnaké hlasovacie právo a rovnaký hlas, a že futbal patrí všetkým, myslíme vážne, potom musíme rešpektovať aj názory obrovskej väčšiny.
Práve som sa vrátil z Tokia, kde ma AFC plne podporila. Bol som na Kapverdách, kde ma podporili všetky africké krajiny. Hovorím so všetkými zväzmi po celom svete,“ povedal Infantino novinárom v Baku podľa agentúry AFP.
Šéf FIFA je momentálne v Azerbajdžane pri príležitosti prvého ročníka medzinárodného turnaja FIFA hráčov do 15 rokov. Na otázku, kedy plánuje odpovedať na 42 otázok, ktoré UEFA zaslala FIFA, Infantino poukázal na prebiehajúce súdne konanie.
„Pracujeme na tom a samozrejme odpovieme na všetky položené otázky, pokiaľ to konanie dovolí a pokiaľ to bude v našich silách,“ povedal Infantino.
Žiaden iný kandidát, ktorý by sa postavil proti Infantinovi sa zatiaľ verejne neprihlásil. Každý záujemca musí podať prihlášku do 18. novembra.
„Existujú rôzne názory, nie je vždy ľahké zosúladiť ich všetky pod jednou strechou, ale musíme ich rešpektovať - a ja rešpektujem všetky názory a postoje.
Potom bude na členských zväzoch FIFA, aby rozhodli, koho chcú za prezidenta a ako chcú, aby bola FIFA riadená,“ dodal Infantino.