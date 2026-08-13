Ak sa chcete Infantina zbaviť, počkajme na voľby, hovorí šéf futbalu v Afrike

Prezident Africkej futbalovej konfederácie (CAF) Patrice Motsepe vyhlásil, že o budúcnosti Gianniho Infantina na čele Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) by sa malo rozhodovať výlučne vo voľbách.
Päťdesiatročného Švajčiara, ktorý je kritizovaný za svoj plán predať podiely na majstrovstvách sveta, zároveň podporilo ďalších šesť futbalových federácií.
CAF už skôr vyjadrila jednomyseľnú podporu Infantinovi na rozdiel od Európskej futbalovej únie (UEFA), Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) a Konfederácie severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF), ktoré vydali spoločné stanovisko kritizujúce šéfa FIFA.
Motsepeho slová o voľbách prichádzajú po tom, čo sa Írsko stalo ďalšou krajinou, ktorá stiahla podporu Infantinovi.
„Ak má niekto s niekým problém, malo by sa postupovať podľa stanovených pravidiel. Ak sa chcete Gianniho zbaviť, počkajme na voľby a nechajme 211 členských asociácií rozhodnúť. Hlasovanie ukáže, kto má v neho dôveru,“ citovala agentúra AFP Motsepeho, ktorý sa v stredu stretol v Salzburgu na Superpohári UEFA s prezidentom UEFA Aleksandrom Čeferinom.
Okrem CAF získal Infantino podporu v spoločnom vyhlásení aj od Maroka, Kataru, Egypta a Mauretánie, ktorí sú členmi Rady FIFA. Spolu s týmto kvartetom sa pod list podpísali aj zástupcovia futbalových federácií Libanonu a Sudánu. Katar a Libanon sa touto podporou postavili voči názoru AFC, ktorej sú členmi.
„Vyjadrujeme plnú podporu prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi a opätovne potvrdzujeme našu dôveru v jeho vedenie.
Vysoko si ceníme dlhodobé úsilie pána Infantina o globálny rozvoj futbalu, rozširovanie príležitostí vo všetkých regiónoch a posilňovanie úlohy tohto športu pri zbližovaní ľudí a komunít,“ citovala spoločné stanovisko šiestich asociácií agentúra AP.