Od Infantina dáva ruky preč ďalšia krajina. Došlo k zlyhaniu, hovorí šéf tamojšej asociácie

Škótska futbalová asociácia (SFA) nepodporí Gianniho Infantina pri jeho kandidatúre na ďalšie funkčné obdobie na poste prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Dôvodom je jeho kontroverzný plán o predávaní podielov na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
SFA sa pridala ku viacerým európskym zväzom vrátane anglického (FA), waleského (FAW) či írskeho (IFA).
„Škótska futbalová asociácia nebude hlasovať za Gianniho Infantina. Je to v súlade s postojom UEFA a tento postoj zastávame po celý čas,“ uviedol výkonný riaditeľ SFA Ian Maxwell podľa AFP.
Päťdesiatjedenročný funkcionár kritizoval aj spôsob, akým Infantino vedie svetový futbal.
„Keď ste futbalový funkcionár, nemali by ste sa pred kamerami objavovať ani zďaleka tak často, ako sa to dialo v jeho prípade. Evidentne došlo k zlyhaniu v riadení, chýbala transparentnosť aj komunikácia s členskými asociáciami, a to musíme riešiť,“ dodal Maxwell.
Infantino stojí na čele riadiaceho orgánu svetového futbalu od roku 2016 a napriek rastúcemu odporu sa chce na marcovom kongrese FIFA uchádzať o znovuzvolenie.
V uplynulých týždňoch mu vypovedali podporu viaceré národné asociácie.