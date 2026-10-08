Majstri Afriky hľadajú nového trénera na internete. Má nahradiť bývalého kouča Realu Madrid

Futbalisti Ghany.
Futbalisti Ghany. (Autor: TASR/AP)
ČTK|8. okt 2026 o 21:31
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Národná asociácia zostavila päťčlennú expertnú skupinu.

Ghanská futbalová asociácia vyhlásila na internete hľadanie nového trénera reprezentácie.

Záujemcovia o pozíciu, ktorú uvoľnil skúsený Portugalčan Carlos Queiroz, majú svoje žiadosti zasielať na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke zväzu.

Štvornásobní majstri Afriky sú bez trénera od minulého týždňa, keď sa zväz po dvoch prehrách v kvalifikácii na kontinentálny šampionát rozlúčil s Queirozom.

Pod vedením bývalého trénera Realu Madrid hrali „Čierne hviezdy“ na letných majstrovstvách sveta a vypadli v 1. kole play-off s Kolumbiou.

Národná asociácia zostavila päťčlennú expertnú skupinu, ktorá bude posudzovať žiadosti uchádzačov zaslané e-mailom.

Skupina C v kvalifikácii na Africký pohár národov

Reprezentácie

Futbalisti Ghany.
Futbalisti Ghany.
Majstri Afriky hľadajú nového trénera na internete. Má nahradiť bývalého kouča Realu Madrid
dnes 21:31
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