Majstri Afriky hľadajú nového trénera na internete. Má nahradiť bývalého kouča Realu Madrid

Ghanská futbalová asociácia vyhlásila na internete hľadanie nového trénera reprezentácie.
Záujemcovia o pozíciu, ktorú uvoľnil skúsený Portugalčan Carlos Queiroz, majú svoje žiadosti zasielať na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke zväzu.
Štvornásobní majstri Afriky sú bez trénera od minulého týždňa, keď sa zväz po dvoch prehrách v kvalifikácii na kontinentálny šampionát rozlúčil s Queirozom.
Pod vedením bývalého trénera Realu Madrid hrali „Čierne hviezdy“ na letných majstrovstvách sveta a vypadli v 1. kole play-off s Kolumbiou.
Národná asociácia zostavila päťčlennú expertnú skupinu, ktorá bude posudzovať žiadosti uchádzačov zaslané e-mailom.