Zmluva nevydržala ani mesiac. Portugalský kouč po dvoch prehrách pri tíme končí

Portugalský tréner Carlos Queiroz skončil po necelom mesiaci opäť na lavičke ghanskej futbalovej reprezentácie po prehre 2:4 s Gambiou v kvalifikácii na Africký pohár národov.
Vzájomnú dohodu o ukončení zmluvy oznámila vo štvrtok Ghanská futbalová asociácia (GFA).
„Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Obe strany sa zhodli na tom, že za súčasných okolností je ukončenie našej spolupráce tým najvhodnejším krokom. Záujmy Ghany a jej futbalu stoja nadovšetko,“ citovala agentúra AFP portugalského kouča.
Ten podpísal s africkou krajinou zmluvu pred nedávnymi majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku, kde doviedol Ghanu do vyraďovacej fázy premiérovo od roku 2010.
Po vypadnutí v šestnásťfinále s Kolumbiou (0:1) oznámil koniec, pričom podľa medializovaných informácií bola hlavným dôvodom tohto kroku nevyplatená mzda počas šampionátu.
Vedenie GFA prejavilo záujem o predĺženie spolupráce a po rokovaniach sa so skúseným Portugalčanom dohodlo v septembri na novej zmluva. Tá však nevydržala v platnosti ani mesiac.
„Čiernym hviezdam“ nevyšiel úvod kvalifikácie na kontinentálny šampionát, keď sú po dvoch prehrách v úvodných dvoch kolách na dne tabuľky bez bodu.
Sedemdesiattriročný Queiroz mal na lavičke Ghany bilanciu jedného víťazstva, dvoch remíz a štyroch prehier. Jeho zverenci sa v siedmich zápasoch presadili len päťkrát.