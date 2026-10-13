Bývalý kapitán Liverpoolu žiada historický precedens pre City: Odobrať tituly

Niekdajší anglický futbalový reprezentant Steven Gerrard vyzval na prísne potrestanie Manchesteru City za porušenie finančných pravidiel Premier League.
Klubu by podľa neho mali odobrať tituly, prípadne dať hviezdičku s poznámkou pri všetkých dosiahnutých úspechoch v danom období.
Bývalý kapitán Liverpoolu skončil v ročníku 2013/2014 druhý za City o dva body. Šlo o jeho predposlednú sezónu v klube, o rok nato odišiel do LA Galaxy v zámorskej MLS a potom ukončil kariéru.
Tituly mu treba odobrať
„Nechcel by som, aby jednotliví hráči museli niečo vracať. To by nebolo správne a ja by som nič neprijal.
Zmieril som sa s tým, čo som dosiahol. Pokiaľ však ide o klub, tituly mu treba odobrať,“ povedal Gerrard v podcaste Overlap Daily.
Štyridsaťšesťročný Angličan navrhol aspoň označenie úspechov City hviezdičkou: „Treba vytvoriť historický precedens.
Či už im tituly odoberú, alebo nie, pri ich úspechoch by mala byť aspoň hviezdička. Každý by vedel, prečo tam je.“
Gerrard odmietol, že City by malo zostúpiť do druholigovej Championship, pretože taký trest by podľa neho poškodil tímy usilujúce sa o postup z nižšej súťaže.
Bodové tresty rozložené na viac sezón
„Myslím si, že by mal dostať zákaz prestupov a bodové tresty rozložené na viac sezón. Nech si to vytrpia tak, ako museli kvôli tomu, čo urobili, trpieť ostatní deväť či desať rokov,“ dodal.
Nezávislá komisia uznala City vinným z viac ako 100 porušení finančných pravidiel najvyššej súťaže v rokoch 2009 až 2018.
V tomto období uzatváral fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkol svoje príjmy a znížil náklady. Celková hodnota schémy mala dosiahnuť takmer miliardu libier. Klub sa proti verdiktu odvolal.