Bývalý španielsky futbalový reprezentant Gerard Pique skritizoval 12-zápasový dištanc pre brankára Jesusa Owonoa za faul na Jesusa de Miguela, po ktorom 30-ročný útočník zomrel v nemocnici.
Majster sveta z roku 2010 si myslí, že disciplinárna komisia Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Guinejčana potrestala za následky, nie samotný zákrok.
K nešťastiu došlo počas druholigového stretnutia medzi Andorrou a Tenerife na začiatku novembra. Domáci brankár vybehol do stredu poľa a pri pokuse odhlavičkovať loptu vo vzduchu trafil kolenom do hrudníka útočníka Tenerife.
Po krátkom ošetrení de Miguela naložili do sanitky, v ktorej sa mu zastavilo srdce a museli ho oživovať. Po hospitalizácii bol jeho stav stabilizovaný, ale vážny. Neskôr zraneniu podľahol.
„Som naozaj presvedčený, že uloženie maximálneho trestu za tento zákrok dostáva Jesusa do situácie, ktorú si nezaslúži, pretože nenesie vinu za to, čo sa stalo,“ uviedol Pique na sociálnej sieti.
Poukázal na trojzápasový trest pre krídelníka Albacete Joseho Corpasa, ktorý nohou zasiahol do hlavy stredopoliara Sabadellu Quadriho Liameeda. Ten po zákroku skončil v nemocnici.
„Quadri je našťastie v poriadku, následky v tomto prípade neboli smrteľné a komisia sa rozhodla potrestať Corpasa zákazom štartu v troch zápasoch. Preto sa pýtam, čo sa trestá? Zákrok alebo jeho následky?“ dodal bývalý obranca Barcelony a súčasný majiteľ Andorry.
Owono bude podľa neho potrebovať na návrat k futbalu podstatne viac času, než predstavuje jeho dištanc.
„Žiadny trest nám de Miguela nevráti,“ poznamenal Pique. Reprezentačný brankár Rovníkovej Guiney vyjadril nad úmrtím de Miguela hlbokú ľútosť a povedal, že prežíva najťažšie chvíle v živote.
Španielska polícia začala v súvislosti s tragédiou vyšetrovanie vo veci možného neúmyselného zabitia. Informácie priniesla agentúra DPA.