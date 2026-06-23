Taliansku spôsobil tretiu blamáž za sebou. Tréner si po troch mesiacoch našiel nový tím

Gennaro Gattuso sa tri mesiace po predčasnom konci na lavičke talianskej futbalovej reprezentácie vracia k trénerskej práci.
Štyridsaťosemročný bývalý stredopoliar sa stal hlavným kormidelníkom Lazia Rím. Účastník Serie A to potvrdil v utorok na svojej webstránke.
Podľa médií na Apeninskom polostrove podpísal Gattuso s vedením Lazia dvojročnú zmluvu, pričom má garantovaný čistý ročný plat 1,5 milióna eur.
Na lavičke nahradil Maurizia Sarriho, ktorý rozviazal kontrakt s rímskym klubom po nevydarenej sezóne.
Lazio v nej obsadilo deviate miesto v ligovej tabuľke, vo finále Talianskeho pohára nestačilo na Inter Miláno.
Gattuso, ktorý ako hráč získal s AC Miláno dva tituly v Serie A a dvakrát vyhral Ligu majstrov, viedol počas trénerskej kariéry okrem „rossoneri“ aj Pisu, Neapol, Fiorentinu, Valenciu, Marseille či Hajduk Split.
Jediný väčší úspech slávil s Neapolom v roku 2020, keď sa tešil zo zisku Talianskeho pohára.
S talianskou reprezentáciou nedokázal postúpiť na MS 2026, keď „squadra azzurra“ prehrala vo finále európskej kvalifikácie v jedenástkovom rozstrele s Bosnou a Hercegovinou (1:1 pp, 1:4 na strely z 11 m).