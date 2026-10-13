Bývalý prezident Barcelony sa pustil do Messiho. Do hry vstúpil aj spor s Laportom

Lionel Messi patrí medzi najväčšie legendy španielskeho futbalového klubu FC Barcelona, no ani jeho výnimočné postavenie ho neuchránilo pred ostrou kritikou muža, ktorý stál na čele organizácie pri jeho príchode.
Bývalý prezident katalánskeho veľkoklubu Joan Gaspart sa do argentínskeho futbalistu pustil pre jeho doteraz neuskutočnenú rozlúčku s fanúšikmi a opakovane ho varoval, aby nezabúdal na význam Barcelony.
„Leo je ako futbalista nespochybniteľný. Najlepší na svete. Len na jednu vec nesmie zabudnúť: že Barça stojí nad ním.
A nech si dá pozor, nech si dá pozor,“ vyhlásil Gaspart v podcaste Solo Para Culés TV. Jeho vyjadrenia zverejnil aj španielsky denník AS.
Gaspart bol prezidentom Barcelony v rokoch 2000 až 2003. Práve počas jeho pôsobenia prišiel do katalánskeho klubu vtedy iba 13-ročný Messi.
Bývalý funkcionár preto zdôraznil, že jeho kritika nevychádza z osobnej nevraživosti. „Hovorím to z historickej lásky, ktorú cítim k hráčovi, ktorého som priviedol, keď mal 13 rokov a ja som bol prezidentom Barçy,“ vysvetlil.
Vzápätí však zopakoval svoje varovanie „Nech si dá pozor. Barça stojí nad jeho osobou,“ vyhlásil Gaspart.
Podľa bývalého prezidenta by Messi nemal zabúdať ani na úlohu, ktorú katalánsky klub zohral v jeho kariére.
„Je skvelým hráčom, najlepším na svete, čiastočne - nehovorím, v akom percente - vďaka Barçe. Preto na to nesmie zabudnúť,“ zdôraznil.
Za ostrými slovami stojí spor o Messiho rozlúčku s Barcelonou. Argentínčan odišiel z klubu v lete 2021, no veľkolepého rozlúčkového podujatia pred fanúšikmi na Camp Nou sa dodnes nedočkal.
Jeho vzťahy so súčasným prezidentom Joanom Laportom zostávajú napäté. Messi v roku 2021 opustil Barcelonu po tom, ako klub nedokázal dokončiť predĺženie jeho zmluvy. Laporta vtedy argumentoval finančnými pravidlami španielskej ligy.
Gaspartovi prekáža predstava, že by Messi mohol svoj návrat na rozlúčkový zápas podmieňovať tým, kto bude v danom čase prezidentom Barcelony.
„Príde deň, keď mi začne prekážať, ak bude pán Messi hľadať čo i len najmenšiu výhovorku, aby sa neprišiel rozlúčiť s fanúšikmi Barçy,“ povedal.
„Nech je prezidentom ktokoľvek, nech sa príde rozlúčiť s Barçou,“ pokračoval bývalý funkcionár.
Gaspart zašiel ešte ďalej. Ak by sa Messi rozhodol prísť na slávnostnú rozlúčku až po Laportovom odchode, on sám by podľa vlastných slov zostal doma.
„Ak by prišiel v deň, keď už Laporta nebude prezidentom, ja by som na tú poctu nešiel,“ vyhlásil.
Keď sa ho moderátor prekvapene spýtal na jeho slová, Gaspart reagoval ďalšou ostrou otázkou. „Za koho sa považuje?“ odvetil.
Gaspart na záver svojho vystúpenia pridal aj rodinnú príhodu. Keď sa svojich štyroch pravnúčat spýtal, či chcú dres Barcelony s menom Messi alebo Lamine Yamal, všetky si podľa neho vybrali mladú španielsku hviezdu.
„Daj tam Lamineho, dedko,“ odpovedali mu podľa jeho rozprávania. Keď sa ich spýtal na Messiho, údajne ani nevedeli, koho má na mysli.
Napriek ostrým vyjadreniam bývalý prezident nespochybňuje Messiho futbalové kvality.
Trvá však na tom, že rozlúčka s fanúšikmi by mala byť nadradená údajným osobným nezhodám so súčasným vedením klubu.