Gašparík v slovenskom trénerskom súboji neuspel. Hráči robili zlé rozhodnutia, zhodnotil

V prvom zápase súboja dvoch slovenských trénerov v 3. predkole Európskej ligy sa viac darilo futbalistom Ferencvárosu Budapešť pod vedením Balázsa Borbélyho.
Gólom Mariusa Corbu zdolali poľský Górnik Zabrze s trénerom Michalom Gašparíkom 1:0.
Borbély po zápase volal po lepšej efektivite, zatiaľ čo Gašparík verí, že ak jeho tím ukáže v domácej odvete väčší pokoj pri zakončení, má predpoklady na úspech.
Kolísavý výkon
Borbély ešte v máji oslavoval titul s FC ETO Győr, no po majstrovskej sezóne sa rozhodol odísť ku konkurencii. Ferencváros pod jeho vedením zatiaľ v piatich európskych zápasoch neprehral ani raz.
„Čiastočne sa nám podarilo splniť naše ciele. Hrali sme rozumne a opatrne, i keď pred odvetou budeme musieť vylepšiť niekoľko vecí. Predovšetkým spomeniem efektivitu.
Mali sme tri alebo štyri veľmi dobré šance, z ktorých sme jednoznačne mali dať gól,“ vyhlásil 46-ročný Borbély podľa agentúry MTI.
VIDEO: Zostrih zápasu Ferencváros - Górnik
Zároveň priznal, že jeho tím nezvládol niektoré úseky zápasu. Hostia prebrali taktovku v prvom polčase najmä po prestávke na občerstvenie.
„Neviem, čo sa stalo. Mali sme hru pod kontrolou a po nej začal Górnik hrať agresívne a vypracoval si nebezpečné šance.
Náš výkon bol miestami kolísavý a boli tam fázy, kde hru kontroloval súper a hrozil najmä z protiútokov. Vieme na čo máme a vieme, čo musíme zlepšiť,“ zhodnotil Borbély.
Sme v Európe nováčikom
Jeho náprotivok Gašparík po zápase priznal, že poľskému tímu viditeľne chýbajú skúsenosti z európskych zápasov.
Jeho zverenci začali zápas nervózne a domáce mužstvo ovládlo úvod duelu. Následne sa dostali do stretnutia, no nedokázali využiť viacero sľubných príležitostí.
„Ešte stále je trochu cítiť, že sme v Európe nováčikom. Medzi našou ligou a týmito súťažami je rozdiel. Neviem či to bol strach alebo tlak, ale po zlom začiatku sme od približne 20. minúty už hrali lepšie.
Boli sme nebezpeční a v krátkom časovom slede sme si vytvorili päť streleckých príležitostí, no ani jedna neohrozila brankára.
Hráči robili zlé rozhodnutia, prehadzovali si loptu na druhú nohu, pričom niekedy stačí zvoliť to najjednoduchšie riešenie,“ uviedol tréner vicemajstra Poľska podľa tamojšieho portálu Sport.pl.
Gašparík verí v otočku
Rovnaký výsledok si Górnik odniesol aj z prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov na ihrisku Fenerbahce Instanbul.
Doma potom remizoval 1:1 a vypadol z bojov o účasť v hlavnej fáze. Pred ďalšou domácou odvetou má Gašparík napriek prehre viac sebavedomia.
„Áno, hráčom verím viac ako po zápase s Fenerbahce. Samozrejme, Ferencváros je nebezpečný súper so skúsenosťami v Európe, ale dnes sme mali svetlé momenty a boli sme schopní dosiahnuť aj lepší výsledok.
Potrebujeme viac pokoja a ja verím, že dokážeme dohnať jednogólovú stratu,“ povedal Gašparík.
Odvetný zápas v Zabrze je na programe vo štvrtok 13. augusta.