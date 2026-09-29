Od Bruna Fernandesa po Vitinhu. Ako jedno hodnotenie spojilo všetky najlepšie európske ligy

Sofascore uzavrel svoju doteraz najúspešnejšiu sezónu ocenenia Hráč sezóny slávnostnou premiérou televíznej šou, ktorá toto ocenenie sprevádza a vznikla v spolupráci s CBS Sports.
S trofejou sa v tejto sezóne odfotili niektoré z najväčších mien futbalu – celkovo ich bolo viac ako 30. Po prvý raz je medzi nimi aj víťaz z každej z piatich najlepších európskych líg.
Každá liga, jedno číslo, ktoré rozhoduje
Na rozdiel od väčšiny individuálnych futbalových ocenení nemá cena Sofascore pre Hráča sezóny žiadnu porotu, verejné hlasovanie ani kampaň.
Víťaz každej ligy je určený výhradne na základe Sofascore Ratingu, ukazovateľa výkonnosti, ktorý počas celej sezóny v reálnom čase vyhodnocuje viac ako 100 dátových ukazovateľov v každom zápase.
Tento systém priniesol sériu víťazov za celú sezónu. Lamine Yamal si ocenenie prevzal v La Lige, Bruno Fernandes v Premier League, Manuel Locatelli v Serie A, Michael Olise v Bundeslige a Vitinha v Ligue 1. Päť najznámejších mien futbalu pózovalo s rovnakou trofejou z rovnakého dôvodu: údaje za celú sezónu ukázali, že si ju zaslúžili.
Ocenenie však prekročilo hranice tradičnej elitnej päťky. Napríklad Antony bol po svojom oživení kariéry v Reale Betis ocenený v Európskej lige UEFA, zatiaľ čo Ingrid Engen a Georgia Stanway získali cenu v Premiere Ligue Feminine a Frauen-Bundeslige.
Viac informácií o všetkých ostatných víťazoch nájdete a môžete si ich stiahnuť na nasledujúcom odkaze.
Z hodnotenia na trofej, ktorú už poznajú fanúšikovia
To, čo sa začalo ako ukazovateľ výkonnosti v reálnom čase, prerástlo do niečoho, o čo sa začali usilovať aj samotní hráči. Sofascore Rating už sleduje každý zápas v stovkách líg, no fyzická trofej dala tomuto číslu konkrétnu podobu. Hráči od LaLigy až po Frauen-Bundesligu ju preberajú do rúk a následne sa s ňou delia so svojimi fanúšikmi.
Teraz smeruje na väčšiu obrazovku
Rastúci význam ocenenia podčiarkne exkluzívna slávnostná premiéra televíznej šou, ktorá vznikla v spolupráci s CBS Sports. Moderátormi budú Kate Scott a Alessandro Del Piero a réžie sa ujal producent Pete Radovich, držiteľ ceny Emmy.
Minuloročné vysielanie sledovalo v Spojených štátoch viac ako milión divákov.