    Galatasaray
    Galatasaray
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi
    18:45
    Stuttgart
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    ONLINE: Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

    Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|3. nov 2026 o 15:45
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart.

    Futbalisti Galatasaray Istanbul a VfB Stuttgart dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    03.11.2026 o 18:45
    4. kolo
    Galatasaray
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Stuttgart
    Prehľad
    Rozhodca: Kavanagh – Beswick, Nunn (ENG).
    Prenos
    Úvodní sestavy:

    Galatasaray Istanbul: Çakır – Jakobs, Bardakcı (C), D. Sánchez, Sallai – Torreira, Lemina – Yılmaz, Batrakov, Akgün – Osimhen.
    Náhradníci: Güvenç, Yilmaz – Bitshiabu, Sara, Elmalı, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Leão, Nhaga, Singo.
    Trenér: Okan Buruk (TUR)

    VfB Stuttgart: Bredlow – Mittelstädt, Chabot, Hendriks – Führich, Karazor, Prömel, Leweling – el-Chanús, Undav (C) – Demirović.
    Náhradníci: Funk, Seimen – Al-Dakhil, Jaquez, Pejčinović, Assignon, Nartey, Jeltsch, Malanga, Spalt, Tomás.
    Trenér: Sebastian Hoeness (GER)

    Rozhodčí: Kavanagh – Beswick, Nunn (ENG).
    Úvodní sestavy:

    Galatasaray Istanbul: Çakır – Jakobs, Bardakcı (C), D. Sánchez, Sallai – Torreira, Lemina – Yılmaz, Batrakov, Akgün – Osimhen.
    Náhradníci: Güvenç, Yilmaz – Bitshiabu, Sara, Elmalı, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Leão, Nhaga, Singo.
    Trenér: Okan Buruk (TUR)

    VfB Stuttgart: Bredlow – Mittelstädt, Chabot, Hendriks – Führich, Karazor, Prömel, Leweling – el-Chanús, Undav (C) – Demirović.
    Náhradníci: Funk, Seimen – Al-Dakhil, Jaquez, Pejčinović, Assignon, Nartey, Jeltsch, Malanga, Spalt, Tomás.
    Trenér: Sebastian Hoeness (GER)

    Rozhodčí: Kavanagh – Beswick, Nunn (ENG).
    Galatasaray Istanbul

    Turecký gigant drží v LM 23. pozici po 3 kolech. Soutěž začal dvěma prohrami s 1:3 se Sportingem Lisabon a 1:4 s FC Barcelona. Pak ve Francii zdeptal Lille 4:2. V jeho zápasech padá hodně branek, ale to nemusí být vždy prospěšné. Z 23. pozice by po ligové fázi postupoval od předosmifinále.

    Ligu Istanbulský velkoklub vede s 25 body po 10 zápasech, ztratil jich jen pět. Z posledních pěti zápasů vyhrál hned čtyři. Super forma. Má 8 výher, 1 remízu, 1 prohru. Nejlepším střelcem klubu v lize je Victor Osimhen s 9 brankami, v tamní lize mu patří druhé místo.
    VfB Stuttgart

    Elitní německý klub je na šesté místě po 3 kolech ligové fáze LM. Dvakrát vyhrál a jednou remizoval. Porazil 3:1 Viking Stavanger, 3:0 Slovan Bratislava a remizoval 1:1 s Atlétikem Madrid. To stačí na šesté místo, to by byl na konci fáze postup do osmifinále.

    V německém DFB Pokalu porazil 1:0 Paderborn a postoupil do osmifinále, kde bude hrát s Drážďany.

    V lize jsou Stuttgartští jedenáctí. Naposledy sice porazili Leverkusen na jejich půdě 4:2, ale jinak se jim moc nedaří. 3 výhry, 5 proher.

    Nejlepší střelcem v lize je Bosňan Ermedin Demirovič s 5 góly.
    Hezký den vážení diváci a fanoušci nejslavnější soutěže světa. LM zase píše další příběhy a ligová fáze je v běhu. Dnes vám představím duel mezi tureckým gigantem Galatasaray Istanbul a německým VfB Stuttgart. Utkání začíná v 18:45 a vy všichni jste zváni. Je to takový předkrm před zápasy v 21 hodin.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.

    Liga majstrov - utorok, 3. november 2026

    03.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    vs.
    Stuttgart
    Stuttgart
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    03.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    vs.
    Sporting
    Sporting
    Stamford Bridge | London
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    vs.
    PSG
    PSG
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    vs.
    Lille
    Lille
    Aspmyra | Bodø
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Manchester United
    Manchester United
    vs.
    AS Rím
    AS Rím
    Old Trafford | Manchester
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    vs.
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Estadio Metropolitano | Madrid
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Barcelona
    Barcelona
    vs.
    Aston Villa
    Aston Villa
    Camp Nou | Barcelona

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
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    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
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    dnes 18:00
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)