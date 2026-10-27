VIDEO: Futbal ustúpil do úzadia. Škriniar bol tvrdý, derby vyvrcholilo búrlivou bitkou

Turecké futbalové derby medzi Galatasarayom a Fenerbahce Istanbul poznačili po záverečnom hvizde búrlivé potýčky.
Bezprostredne po víťazstve Galatasarayu 2:1 sa hráči oboch mužstiev dostali na ihrisku do fyzických konfliktov. Ukončiť ich museli polícia a bezpečnostné zložky.
Hromadnú roztržku zrejme vyvolal spor medzi Keremom Aktürkogluom z Fenerbahce a bývalým hráčom Freiburgu Rolandom Sallaiom.
Postupne sa do nej zapájali ďalší hráči i členovia realizačných tímov. Mimoriadne ostrý konflikt mali Abdülkerim Bardakci z Galatasarayu a Archie Brown z Fenerbahce.
Obaja počas potýčky spadli na zem. Rozhodca Atilla Karaoglan im následne udelil červené karty. Aktürkoglu a Sallai dostali po žltej karte.
Po potýčkach sa ich účastníci navzájom obviňovali. „Keď si pozriete video, uvidíte, kto zaútočil ako prvý,“ povedal Bardakci podľa agentúry DPA. Brown naopak pripísal zodpovednosť za vyhrotenie situácie hráčom Galatasarayu.
VIDEO: Faul Škriniara na žltú kartu
„Ich kapitán potiahol Mattea Guendouziho za vlasy. Videl som to a zastal som sa ho,“ povedal Angličan a dodal: „Ťahajú za vlasy a škriabu ako ženy.“
Samotný futbal ustúpil do úzadia. Galatasaray si víťazstvom upevnil vedenie v tureckej Süper Lig.
Nemecký reprezentant Leroy Sane nastúpil v 80. minúte, no výraznejšie sa nepresadil. Ilkay Gündogan strávil celý zápas na lavičke náhradníkov.
Slovenský obranca Milan Škriniar odohral za Fenerbahce celý zápas a v prvom polčase dostal žltú kartu. V závere mohol zariadiť vyrovnanie, jeho hlavičku v 90. minúte však Mario Lemina odvrátil z bránkovej čiary.
VIDEO: Potýčka hráčov po konci zápasu
Galatasaray má po deviatich kolách 22 bodov a pred odvekým rivalom, ktorý figuruje na piatom mieste, šesťbodový náskok.