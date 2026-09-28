Xavi dúfa, že to nebude nič vážne. Holanďania prišli o hviezdu z útoku

Holandský futbalista Cody Gakpo sa pre zranenie členka predčasne vrátil z tábora reprezentácie do Liverpoolu.
Dvadsaťsedemročný útočník sa zranil v nedeľnom stretnutí Ligy národov na pôde Srbska (2:1) a nebude k dispozícii holandskej reprezentácii v ďalšej časti septembrovo-októbrového asociačného termínu.
Gakpo utrpel zranenie už po približne desiatich minútach po tvrdom zákroku Sašu Lukiča. Srbský stredopoliar pri sklze zasiahol najskôr loptu, následne však aj pravý členok hráča Liverpoolu.
Gakpo sa ešte niekoľko minút pokúšal pokračovať, no v 17. minúte ho vystriedal Ruben van Bommel. Lukič dostal za zákrok žltú kartu.
„Viem iba to, že ide o členok. Zajtra budeme vedieť viac a dúfajme, že to nebude nič vážne,“ uviedol krátko po zápase holandský tréner Xavi Hernandez. Podľa medializovaných informácií absolvoval Gakpo v pondelok ďalšie vyšetrenia.
Holandský zväz následne oznámil, že útočník nie je zdravotne spôsobilý pokračovať v reprezentačnom zraze a vracia sa do Liverpoolu.
Gakpo vstúpil do sezóny vo veľmi dobrej forme, v šiestich súťažných zápasoch zaznamenal dva góly a štyri asistencie. Ešte vo štvrtok zariadil volejom v nadstavenom čase remízu Holandska 1:1 s Nemeckom.
Liverpool už počas reprezentačnej pauzy prišiel aj o Alexandra Isaka, ktorý pre menšie problémy so stehnom opustil švédsku reprezentáciu a vrátil sa do klubu. Liverpool čaká po reprezentačnej prestávke 11. októbra ligový šláger proti Manchestru City.