Štadión vybuchol radosťou. Derby rozhodol 17-ročný hráč gólom v poslednej minúte

V III. lige Stred sú po dvoch kolách štyri mužstvá so stopercentnou bilanciou. Jedným z nich je FTC Fiľakovo. Dlho sa však zdalo, že derby s MŠK Novohrad Lučenec prinesie remízu.
V pridanom čase napokon rozhodol striedajúci 17-ročný hráč Ákos Ádám. Vďaka jeho gólu Fiľakovčania zdolali regionálneho rivala 1:0.
Spokojný iba s výsledkom
Stretnutie videlo vyše 700 divákov, čo bola návšteva kola. Na gól však čakali až do poslednej chvíle.
Šance sa vyskytli na oboch stranách, vyznamenali sa obaja brankári, domáci Richard Šága aj hosťujúci Tomáš Jenčo.
Rozhodujúci moment zápasu prišiel až na samom konci. Striedajúci Ákos Ádám vyštartoval za odrazenou loptou, podržal ju, zbavil sa obrancov a prudkou strelou rozvlnil sieť.
Fiľakovský štadión explodoval radosťou, 17-ročný autor gólu v extáze strhol zo seba dres.
VIDEO: Gól Ákosa Ádáma v zápase Fiľakovo - Lučenec
Napomínanie ho neminulo, bola to desiata žltá karta v zápase, ktorý kvôli rozhodcovi vyzeral vypätejšie, než v skutočnosti bol.
Na vlastné oči ho sledoval aj hráč Žiliny a reprezentant Krisztián Bari, syn domáceho trénera Eugena Bariho. V polčase dokonca vyžreboval výhercov tomboly.
„Takýto gól teší najviac, súper už naň nedokáže reagovať,“ vravel po zápase s úsmevom Eugen Bari.
Hneď však dodal s vážnejšou tvárou, že hoci z víťazstva má radosť, s predvedenou hrou spokojný nie je. „Bolo tam málo pohybu, všade sme boli neskoro. Možno z prílišného chcenia mali v kŕči nielen nohy, ale aj hlavu,“ poznamenal domáci kouč.
„Musíme sa celkovo zlepšiť v kondícii, lebo ešte nie je ideálna,“ doplnil.
Šťastná ruka pri striedaní
Jeho mužstvo v dvoch zápasoch dalo dva góly a vyťažilo z nich maximum. V prvom kole zdolalo banskobystrické béčko 1:0, v druhom sa zrodil identický výsledok aj proti Lučencu.
„Bol to zápas o jednom góle a ten sme dali my. Najviac som rád z toho, že sme potešili svojich fantastických priaznivcov,“ zdôraznil Bari.
Pri striedaní mal šťastnú ruku, v 70. minúte poslal na ihrisko mladého Ákosa Ádáma, ktorý rozhodol.
Rodák z neďalekej Beliny, odkiaľ pochádza aj tréner Bari, s futbalom začínal v Radzovciach, po roku prešiel do Fiľakova. Tam prešiel všetkými kategóriami od U13, minulú jeseň už trénoval s áčkom.
Vo februári tohto roku pred jarnou časťou odišiel na hosťovanie do akadémie v Dunajskej Strede. V tomto ročníku nastupuje v rámci striedavých štartov aj za Fiľakovo.
„Celý týždeň trénuje v Dunajskej Strede, takže som nevedel presne, čo od neho môžem očakávať. Poslal som ho na ihrisko s tým, aby bol aktívny, skúšal sa dostať do šancí a bol pripravený najmä v šestnástke súpera,“ opisoval Bari.
Prvý gól medzi mužmi
Mladý útočník sa za dôveru odvďačil gólom. Bol to jeho prvý gól medzi mužmi v majstrovskom zápase.
„Bol to náročný zápas, ale vyhrali sme a to je hlavné,“ vravel po zápase Ákos Ádám.
Na ihrisku nebol nervózny. „Celý týždeň som poctivo trénoval, bol som pokojný. Tréner ma žiadal, aby som veľa behal a išiel do súbojov,“ opisoval mladý útočník.
Aj svoj gólový moment vnímal flegmaticky. „Videl som, že po mojej pravici je Kevin Oláh, ale veril som si. Vystrelil som, padlo to tam, vyhrali sme,“ skonštatoval.
Striedavý štart mu vyhovuje. „V kategórii U19 je veľa hráčov, aj starších a tí hrávajú častejšie,“ vysvetľoval.
V Dunajskej Strede mu držia palce. „Vraveli mi, aby som si užíval futbal a dal góly,“ doplnil.
Jeho snom je stať sa ligovým futbalistom. Odmalička bol útočníkom, jeho vzorom je Kylian Mbappé.
Chýbajú im góly
Futbalisti Lučenca sú po dvoch zápasoch zatiaľ bez bodu, hoci ani v jednom zápase nepodali zlý výkon.
V prvom kole prehrali doma s Rimavskou Sobotou 1:2, potom prišla prehra vo Fiľakove.
„Myslím si, že sme boli lepší. V druhom polčase sme mali svoje šance. Nemyslím si, že si tu niekto vytvorí toľko šancí, ako sme mali my, ale ak nedáme gól, nemôžeme byť úspešní. Chýbajú nám góly,“ poznamenal po stretnutí tréner Lučenca Andrej Kamendy.
Lučenec ide cestou vlastných mladých hráčov, v tíme nemá legionárov. „Chvália nás, že hráme dobre, ale pre mňa je to málo,“ dodal.
Jeho mužstvo minulú jeseň prehralo ďalšie derby v Rimavskej Sobote podobným spôsobom: gólom v poslednej minúte.
„Neviem, či je to trošku naša naivita. Teší ma, že sme išli do konca za víťazstvom. Chceli sme vyhrať, nestačila nám remíza. Mali sme čistú loptu, ale nastrelíme protihráča, poodráža sa to a je z toho lacný gól. Ale môžeme len pogratulovať súperovi,“ povzdychol si Kamendy.