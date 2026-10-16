Frosinone vytiahol hetrikový hrdina. Bobček sa však len prizeral gólovým hodom

Serie A - 7. kolo
Frosinone Calcio - Sassuolo Calcio 4:2 (3:2)
Góly: 26., 30. a 57. Raimondo, 9. Calo - 15. Berardi, 37. Thorstvedt
/T. Bobček (Frosinone) sedel na lavičke náhradníkov/
Futbalisti Frosinone v kádri so slovenským reprezentantom Tomášom Bobčekom zvíťazili v piatkovom stretnutí 7. kola Serie A nad Sassuolom 4:2.
Hetrikom sa blysol domáci Antonio Raimondo, Bobček duel sledoval len z lavičky náhradníkov.
Frosinone sa v tabuľke posunulo na priebežné štvrté miesto, Sassuolo zostalo jedenáste.