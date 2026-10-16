Frosinone vytiahol hetrikový hrdina. Bobček sa však len prizeral gólovým hodom

Frosinone oslavuje gól.
Frosinone oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|16. okt 2026 o 23:01
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Frosinone sa v tabuľke posunulo na priebežné štvrté miesto.

Serie A - 7. kolo

Frosinone Calcio - Sassuolo Calcio 4:2 (3:2)

Góly: 26., 30. a 57. Raimondo, 9. Calo - 15. Berardi, 37. Thorstvedt

/T. Bobček (Frosinone) sedel na lavičke náhradníkov/

Futbalisti Frosinone v kádri so slovenským reprezentantom Tomášom Bobčekom zvíťazili v piatkovom stretnutí 7. kola Serie A nad Sassuolom 4:2.

Hetrikom sa blysol domáci Antonio Raimondo, Bobček duel sledoval len z lavičky náhradníkov.

Frosinone sa v tabuľke posunulo na priebežné štvrté miesto, Sassuolo zostalo jedenáste.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Frosinone oslavuje gól.
    Frosinone oslavuje gól.
    Frosinone vytiahol hetrikový hrdina. Bobček sa však len prizeral gólovým hodom
    pi 23:01
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