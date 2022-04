Freiburg sa odvolal proti prehre s Bayernom, vadí mu byrokracia

FREIBURG. Nemecký futbalový klub SC Freiburg sa odvolal proti výsledku sobotňajšieho duelu 28. kola Bundesligy, v ktorom prehral doma s Bayernom Mníchov 1:4.

Bavorský veľkoklub po zlom striedaní hral niekoľko sekúnd s 12 hráčmi a teraz mu hrozí kontumácia.

Freiburg neočakáva, že príde k zmene výsledku. Chce však poukázať na to, že ak by nevykonal formálne úkony, za pochybenie by nikto neniesol zodpovednosť.

"Predpisy Nemeckého futbalového zväzu (DFB) zaťažujú klub, ktorý so situáciou nemá nič spoločné. V tomto prípade nás. Veríme, že odvolaním prispejeme k vytvoreniu nového právneho základu pre podobné prípady v budúcnosti," zverejnil Freiburg podľa agentúry DPA.