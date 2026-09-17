Okúsil najvyššiu súťaž, potom prišlo zranenie. Na záchranu chýbal bod či dva, hovorí

Slávia TU Košice oslávila desiate výročie svojho vzniku postupom do MONACObet ligy. V druhej najvyššej slovenskej súťaži sa však vysokoškoláci udržali iba jeden ligový ročník.
Košičania pritom neboli najslabším tímom a o záchranu bojovali až do posledných kôl. Jednou z vtedajších, ale aj súčasných opôr mužstva je skúsený záložník František Vancák (32).
Počas svojej kariéry si zahral za KAC Košice, MFK Košice, VSS Košice, Lokomotívu Košice, Vyšné Opátske, FC Košice a v súčasnosti oblieka dres Slávie TU. V drese MFK Košice okúsil najvyššiu slovenskú súťaž, s Lokomotívou Košice pôsobil v druhej lige.
Do tímu košických vysokoškolákov sa vrátil po ťažkom zranení, ktoré na dlhý čas prerušilo jeho aktívnu kariéru. S návratom súviselo aj vysokoškolské štúdium, ktoré úspešne ukončil a dnes si pred menom píše akademický titul Ing.
TUKE sa v tretej lige momentálne nedarí podľa predstáv a pohybuje sa v spodnej časti tabuľky. Skúsený stredopoliar , ktorý má skúsenosti s vyššími súťažami, vníma aktuálnu situáciu realisticky:
„Po vypadnutí z druhej ligy, keď nám na záchranu chýbal bod či dva, klub aktuálne prešiel veľkou hráčskou obmenou. Káder sa výrazne omladil a prišlo veľa hráčov, ktorí ešte len zbierajú prvé skúsenosti s mužským futbalom.“
Verím, že prídu aj výsledky
Košičania tak budujú nové mužstvo postupne a bez veľkých vyhlásení. Prioritou je najmä zapracovanie mladých hráčov a ich postupný rast.
„Pred sezónou sme si nedávali žiadne prehnané ciele. Dôležité je, aby sa noví mladí hráči zapracovali do mužstva a zbierali skúsenosti s treťou ligou, ktorá má takisto svoju kvalitu.
Radi by sme sa v tabuľke pohybovali čo najvyššie, no je to dlhší proces a všetko chce svoj čas. Samozrejme, výsledky mohli byť lepšie, ale pozitívom je, že hra sa postupne zlepšuje.
Verím, že prídu aj výsledky v čo najbližšom čase. Slávia TU je stále mladý klub a klobúk dole za to, čo sa za ten čas s klubom podarilo dosiahnuť,“ hodnotí doterajšie účinkovanie svojho klubu v súťaži.
Poďakovanie patrí všetkým ľuďom
Slávia TU je stále mladým klubom, ktorý má pred sebou ešte dlhú cestu. Zároveň však už dokázala, že aj vysokoškolský klub môže dosiahnuť výrazný úspech.
Za jeho fungovaním stoja ľudia, ktorí mu venujú svoj čas a energiu. František Vancák si pritom váži nielen klub a jeho funkcionárov, ale aj univerzitu, ktorá vytvára priestor pre spojenie štúdia so športom.
„Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí sa na chode klubu podieľajú, a takisto univerzite, že takúto možnosť ponúka. Ja som sa do klubu pripojil po mojom dlho trvajúcom zranení a som tu spokojný.“
Tretia liga má svoju úroveň
Vancák okúsil najvyššiu súťaž, druhú ligu i nižšie súťaže. Rozdiely medzi jednotlivými úrovňami preto dokáže vnímať z vlastnej skúsenosti. Druhá a tretia liga sú podľa neho po športovej i organizačnej stránke výrazne odlišné.
„Rozdiel medzi druhou a treťou ligou je výrazný. Druhá liga je finančne, administratívne a po všetkých ďalších stránkach výrazne náročnejšia ako tá tretia. Musím však povedať, že tretia liga má svoju úroveň. Je tu veľa kvalitných futbalistov, ktorí majú skúsenosti z vyšších súťaží, ale kombinujú už futbal s civilným povolaním.“
Futbal však pre neho nie je jedinou súčasťou života. Popri ňom sa venuje podnikaniu a čoraz dôležitejšie miesto má pre neho rodina. Aj preto sa jeho pohľad na futbal prirodzene mení.
„Mimo futbalu sa venujem podnikaniu. Mojím osobným cieľom je, aby sme boli hlavne zdraví, keďže mám doma osemmesačného syna, ktorý nám robí radosť a ktorému sa snažím venovať svoj voľný čas,“ dodáva František Vancák na záver.