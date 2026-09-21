Francúzsko rieši zranenie v strede poľa pred Ligou národov. Šancu dostane spoluhráč z Paríža

Zranený francúzsky futbalista Warren Zaire-Emery
Zranený francúzsky futbalista Warren Zaire-Emery (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2026 o 16:29
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Francúzi nastúpi proti Turecku, Taliansku a Belgicku.

Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Zinedine Zidane povolal ofenzívneho stredopoliara Maghnesa Aklioucheho ako náhradu za zraneného Warrena Zaire-Emeryho.

Ten utrpel zranenie stehna, ktoré ho vyradilo z nadchádzajúcich úvodných duelov Ligy národov.

Akliouche aj Zaire-Emery pôsobia spoločne v Paríži Saint-Germain. Obaja boli súčasťou nominácie bývalého kouča „Les Bleus“ Didiera Deschampsa na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

Akliouche odohral na svetovom šampionáte iba šesť minút proti Iraku, Zaire-Emery absolovoval kompletnú minutáž v zápase o bronz proti Anglicku a 19 minút pridal vo štvrťfinále proti Maroku. Informovala agentúra AP.

Francúzi na prelome septembra a októbra odohrajú štyri zápasy novej edície LN proti Turecku, Taliansku a dva súboje ich čakajú s Belgickom.

Tabuľka skupiny A1

Liga národov

    Kylian Mbappe.
    Kylian Mbappe.
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    ut 19:12
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