Veľká strata pre Francúzsko. V Miláne proti Taliansku im nepomôže kapitán Mbappé

Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe. (Autor: TASR/AP)
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TASR|11. nov 2026 o 23:43
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Na predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner „Les Bleus" Zinedine Zidane.

Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappe nenastúpi vo štvrtkovom dueli Ligy národov na pôde Talianska pre zranenie zadného stehenného svalu.

Na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner „Les Bleus" Zinedine Zidane.

„Kylian v Miláne nebude k dispozícii. Počas dnešného tréningu cítil bolesť v zadnom stehennom svale a nechceme riskovať zhoršenie jeho zdravotného stavu.

Mrzí nás, že nám pre zranenia vypadli mnohé opory, no taký je futbal. Dúfam, že to nebude vážne a v nedeľu proti Turecku v Bordeaux nám Kylian pomôže," citovala slová Zidana agentúra AFP.

Tabuľka 1. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

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