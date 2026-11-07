Parížu hviezdy nechýbajú. Francúzskej lige dominuje so siedmymi výhrami v rade

Hráči PSG
Hráči PSG (Autor: TASR/AP)
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TASR|7. nov 2026 o 23:28
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Líder Ligue 1 na domácej pôde zdolal nováčika súťaže.

Futbalisti Paríža St. Germain porazili v 10. kole francúzskej ligy nováčika z Troyes 1:0 a siedmym víťazstvom v rade potvrdili vedenie v súťaži.

Jediný gól zápasu strelil v 39. min ukrajinský stopér Iľja Zabarnyi, ktorý skóroval hlavou po centri Mayulua.

PSG po výsledkovo nevýraznom vstupe do sezóny zvíťazil v 11. súťažnom zápase za sebou a proti nováčikovi uspel aj bez najväčších hviezd Dembélého či Kvaraccheliju, ktorí sú zranení. Autor hattricku z posledného ligového stretnutia proti Le Havru Hakimí dnes dostal voľno.

Zranenie do hry nepustilo ani obrancu Mendesa s Marquinhosom a čerstvo tiež záložníka a letnú posilu z Monaka Akliouchea.

Paríž FC zvíťazil na pôde AJ Auxerre 1:0 a v neúplnej tabuľke sa dostali na druhé miesto.

O ich šiestom triumfe v sezóne rozhodol v 63. minúte najlepší strelec ligy Lassine Sinayoko.

Ligue 1 - 10. kolo

AJ Auxerre – Paríž FC 0:1 (0:0)

Gól: 63. Sinayoko

Paríž St. Germain - Troyes 1:0 (1:0)

Gól: 39. Zabarnyi

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Hráči PSG
    Hráči PSG
    Parížu hviezdy nechýbajú. Francúzskej lige dominuje so siedmymi výhrami v rade
    dnes 23:28
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