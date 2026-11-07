Parížu hviezdy nechýbajú. Francúzskej lige dominuje so siedmymi výhrami v rade

Futbalisti Paríža St. Germain porazili v 10. kole francúzskej ligy nováčika z Troyes 1:0 a siedmym víťazstvom v rade potvrdili vedenie v súťaži.
Jediný gól zápasu strelil v 39. min ukrajinský stopér Iľja Zabarnyi, ktorý skóroval hlavou po centri Mayulua.
PSG po výsledkovo nevýraznom vstupe do sezóny zvíťazil v 11. súťažnom zápase za sebou a proti nováčikovi uspel aj bez najväčších hviezd Dembélého či Kvaraccheliju, ktorí sú zranení. Autor hattricku z posledného ligového stretnutia proti Le Havru Hakimí dnes dostal voľno.
Zranenie do hry nepustilo ani obrancu Mendesa s Marquinhosom a čerstvo tiež záložníka a letnú posilu z Monaka Akliouchea.
Paríž FC zvíťazil na pôde AJ Auxerre 1:0 a v neúplnej tabuľke sa dostali na druhé miesto.
O ich šiestom triumfe v sezóne rozhodol v 63. minúte najlepší strelec ligy Lassine Sinayoko.
Ligue 1 - 10. kolo
AJ Auxerre – Paríž FC 0:1 (0:0)
Gól: 63. Sinayoko
Paríž St. Germain - Troyes 1:0 (1:0)
Gól: 39. Zabarnyi