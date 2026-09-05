Súper Slavie nezvládol generálku. Lens druhýkrát za sebou nebodoval, nedal ani gól

Futbalisti FC Lorient zvíťazili na ihrisku RC Lens 1:0 v sobotňajšom zápase 3. kola francúzskej ligy.
Jediný gól zápasu strelil v 54. minúte Mamadou Kone, pre ktorého to bol prvý presný zásah v Ligue 1.
Zároveň sa ním postaral o prvé víťazstvo hostí v sezóne, ktoré bolo prvé aj pre Alexandra Dujeuxa v pozícii hlavného trénera FC Lorient.
Lens druhýkrát za sebou nebodoval a nenaladil sa tak víťazne na štvrtkový zápas Ligy majstrov proti Slavii Praha.
Slavia a Lens sa stretnú prvýkrát od roku 1995. Pražania vtedy narazili na francúzsky tím v osemfinále Pohára UEFA a po domácej remíze 0:0 postúpili vďaka víťazstvu 1:0 po predĺžení v Lense.
Ligue 1 - 3. kolo
RC Lens – FC Lorient 0:1 (0:0)
Gól: 54. Kone. ČK: 90.+2 Sagnan (Lens)