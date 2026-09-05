Súper Slavie nezvládol generálku. Lens druhýkrát za sebou nebodoval, nedal ani gól

Na snímke Florian Thauvin (uprostred) z Lensu.
Na snímke Florian Thauvin (uprostred) z Lensu. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. sep 2026 o 21:48
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Slavia a Lens sa stretnú prvýkrát od roku 1995.

Futbalisti FC Lorient zvíťazili na ihrisku RC Lens 1:0 v sobotňajšom zápase 3. kola francúzskej ligy.

Jediný gól zápasu strelil v 54. minúte Mamadou Kone, pre ktorého to bol prvý presný zásah v Ligue 1.

Zároveň sa ním postaral o prvé víťazstvo hostí v sezóne, ktoré bolo prvé aj pre Alexandra Dujeuxa v pozícii hlavného trénera FC Lorient.

Lens druhýkrát za sebou nebodoval a nenaladil sa tak víťazne na štvrtkový zápas Ligy majstrov proti Slavii Praha.

Slavia a Lens sa stretnú prvýkrát od roku 1995. Pražania vtedy narazili na francúzsky tím v osemfinále Pohára UEFA a po domácej remíze 0:0 postúpili vďaka víťazstvu 1:0 po predĺžení v Lense.

Ligue 1 - 3. kolo

RC Lens – FC Lorient 0:1 (0:0)

Gól: 54. Kone. ČK: 90.+2 Sagnan (Lens)

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Na snímke Florian Thauvin (uprostred) z Lensu.
    Na snímke Florian Thauvin (uprostred) z Lensu.
    Súper Slavie nezvládol generálku. Lens druhýkrát za sebou nebodoval, nedal ani gól
    dnes 21:48
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