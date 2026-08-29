Lyon nenadviazal na úvodne víťazstvo. S Greifom v bráne len remizoval

Futbalisti RC Štrasburg zvíťazili nad RC Lens 2:1 v sobotňajšom zápase 2. kola francúzskej Ligue 1.
Bolo to pre nich prvé víťazstvo v sezóne a napravili si ním chuť po prehre s Marseille 0:4.
Oba góly domácich strelil stredopoliar Gessime Yassine, pre ktorého to boli prvé presné zásahy vo farbách Štrasburgu.
Futbalisti Olympique Lyon remizovali v sobotňajšom zápase 2. kola francúzskej Ligue 1 s LE Havre 1:1. Slovenský brankár Dominik Greif odchytal v bránke domácich celý zápas.
V nadstavenom čase inkasoval aj druhý gól, no VAR odhalil ruku, ktorá predchádzala gólovej akcii hostí.
Ligue 1 - 2. kolo
RC Štrasburg - RC Lens 2:1 (0:1)
Góly: 48. a 85. Yassine, 38. Thauvin (z 11 m)
Olympique Lyon - Le Havre AC 1:1 (0:0)
Gól: 87. Openda - 74. Samatta
/Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
FC Lorient - Troyes AC 1:2 (0:2)
Góly: 51. Makengo - 29. Ripart (11 m), 38. Maronnier
Stade Brest - Toulouse FC 2:2 (1:1)
Góly: 18. Doumbia, 90.+5 Ajorque - 9. Russell-Rowe, 62. Tape
AJ Auxerre - Angers SCO 1:3 (1:1)
Góly: 35. Labeau Lascary - 5. Van den Boomen, 70. Djibrin, 78. El Ouazzani