Lyon nenadviazal na úvodne víťazstvo. S Greifom v bráne len remizoval

Dominik Greif v drese Lyonu.
Dominik Greif v drese Lyonu. (Autor: X/Ligue 1)
TASR|29. aug 2026 o 22:59
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Greif dostal aj druhý gól, no VAR odhalil ruku.

Futbalisti RC Štrasburg zvíťazili nad RC Lens 2:1 v sobotňajšom zápase 2. kola francúzskej Ligue 1.

Bolo to pre nich prvé víťazstvo v sezóne a napravili si ním chuť po prehre s Marseille 0:4.

Oba góly domácich strelil stredopoliar Gessime Yassine, pre ktorého to boli prvé presné zásahy vo farbách Štrasburgu.

Futbalisti Olympique Lyon remizovali v sobotňajšom zápase 2. kola francúzskej Ligue 1 s LE Havre 1:1. Slovenský brankár Dominik Greif odchytal v bránke domácich celý zápas.

V nadstavenom čase inkasoval aj druhý gól, no VAR odhalil ruku, ktorá predchádzala gólovej akcii hostí.

Ligue 1 - 2. kolo

RC Štrasburg - RC Lens 2:1 (0:1)

Góly: 48. a 85. Yassine, 38. Thauvin (z 11 m)

Olympique Lyon - Le Havre AC 1:1 (0:0)

Gól: 87. Openda - 74. Samatta

/Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

FC Lorient - Troyes AC 1:2 (0:2)

Góly: 51. Makengo - 29. Ripart (11 m), 38. Maronnier

Stade Brest - Toulouse FC 2:2 (1:1)

Góly: 18. Doumbia, 90.+5 Ajorque - 9. Russell-Rowe, 62. Tape

AJ Auxerre - Angers SCO 1:3 (1:1)

Góly: 35. Labeau Lascary - 5. Van den Boomen, 70. Djibrin, 78. El Ouazzani

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Dominik Greif v drese Lyonu.
    Dominik Greif v drese Lyonu.
    Lyon nenadviazal na úvodne víťazstvo. S Greifom v bráne len remizoval
    so 22:59
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