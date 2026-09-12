Greif si pripísal prvé čisté konto. Lyon podržal štyrmi zákrokmi, no triumf neoslavoval

Dominik Greif v drese Lyonu.
Dominik Greif v drese Lyonu. (Autor: X/Ligue 1)
TASR|12. sep 2026 o 22:53
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Víťazstvo si nepripísali ani futbalisti AS Monaco.

Slovenský futbalový brankár Dominik Greif vychytal čisté konto v sobotňajšom zápase 4. kola francúzskej Ligue 1. Pomohol ním k remíze Olympique Lyon s domácim Paríž FC 0:0.

V defenzívne ladenom zápase si pripísal štyri zákroky. Bolo to pre neho prvé čisté konto v prebiehajúcej sezóne francúzskej ligy.

Lyon neprehral ani vo štvrtom kole, po ktorom má na konte osem bodov a v neúplnej tabuľke figuruje na 4. mieste. Jeho defenzíva patrí k najlepším v súťaži, keď doteraz inkasoval iba dva góly.

Na prvom mieste figurujú hráči AS Monako, ktorí v sobotu remizovali na ihrisku RC Štrasburg 1:1.

Bola to pre nich prvá strata bodov v sezóne, po ktorej sú iba o skóre lepší než priebežne druhé Rennes.

Ligue 1 - 4. kolo

RC Štrasburg - AS Monaco 1:1 (0:0)

Góly: 52. Sane (vl.) - 72. Brunner

FC Lorient - Toulouse FC 2:2 (2:0)

Góly: 37. Balde, 39. Mbamba - 48. Tengstedt, 69. Jorgensen

Le Havre AC - Angers SCO 0:0

Paríž FC - Olympique Lyon 0:0

/Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

AJ Auxerre - OGC Nice 1:0 (0:0)

Góly: 74. Archer

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Dominik Greif v drese Lyonu.
    Dominik Greif v drese Lyonu.
    Greif si pripísal prvé čisté konto. Lyon podržal štyrmi zákrokmi, no triumf neoslavoval
    so 22:53
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