Paríž prehral v generálke na zápas so Slovanom. Greif vychytal víťazstvo svojho tímu

Futbalisti Paríža Saint-Germain prehrali v 3. kole francúzskej Ligue 1 s AS Monaco 1:2 a v novej sezóne sú stále bez víťazstva.
Pre PSG to bola nevydarená generálka na stredajší domáci duel ligovej fázy Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava.
Dvojnásobný víťaz prestížnej súťaže sa ujal vedenia v 31. minúte zásluhou brazílskeho stopéra Marquinhosa.
„Kniežatá" však po zmene strán otočili skóre po presných zásahoch Flavia Nazinha a Stanisa Idumba. Vyrovnávajúci gól Ferrana Torresa v 84. minúte neplatil pre ofsajd.
V úvodných dvoch kolách proti Stade Rennes a OSC Lille zaznamenali Parížania remízy 2:2, pričom v oboch prípadoch museli doťahovať dvojgólové manko.
Slovenský futbalový brankár Dominik Greif vychytal víťazstvo Olympique Lyon nad AJ Auxerre 3:1 Jeho tím má po troch odohratých zápasoch sedem bodov a figuruje na čele neúplnej tabuľky.
Ligue 1 - 3. kolo
Olympique Lyon – AJ Auxerre 3:1 (2:1)
Góly: 28. Bacher, 31. Athekame, 53. Nuamah - 42. Archer
/Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Paríž Saint-Germain - AS Monaco 1:2 (1:0)
Góly: 31. Marquinhos - 58. Nazinho, 72. Idumbo
Zostava PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery (63. Hernandez) – Neves, Vitinha, Ruiz (75. Fernandez) – Doue (63. Torres), Akliouche (68. Dembele), Kvaracchelija (68. Godts)