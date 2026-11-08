Lyon pokračuje v rozpačitých výkonoch. Greif nezabránil prehre, inkasoval dva góly

Futbalisti OSC Lille zvíťazili v nedeľňajšom zápase 10. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Stade Rennes 2:1.
Lille poskočilo na 2. miesto tabuľky za vedúci Paríž Saint-Germain, na ktorý stráca dva body.
Prehre Lyonu nezabránil slovenský brankár Dominik Greif, ktorý inkasoval dvakrát a Olymique podľahol Brestu na jeho pôde 0:2. Lyonu patrí 4. miesto.
O dve priečky za ním je AS Monaco, ktoré opäť zakoplo a v Le Mans iba remizovalo 1:1.
Hráči OGC Nice triumfovali na ihrisku Angers 2:0 a patrí im 6. pozícia.
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Ligue 1 - 10. kolo
Stade Brest - Olympique Lyon 2:0 (1:0)
Góly: 22. Edjouma, 90.+4 Ajorque (z 11 m)
Le Mans FC – AS Monaco 1:1 (0:1)
Góly: 90. Colas - 40. Coulibaly
Angers SCO – OGC Nice 0:2 (0:1)
Góly: 2. Diop, 78. Clauss
Le Havre AC – FC Lorient 0:2 (0:1)
Góly: 18. Toure, 90.+5 Makengo
Stade Rennes - OSC Lille 1:2 (1:1)
Góly: 31. Dia - 24. Diaoune, 68. Ngoy