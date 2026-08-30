Monaco zvíťazilo v šlágri druhého kola. V Ligue 1 uspel aj Paríž a Stade Rennes

Momentka zo zápasu AS Monaco - Olympique Marseille.
Momentka zo zápasu AS Monaco - Olympique Marseille. (Autor: AS Monaco)
TASR|30. aug 2026 o 22:58
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Monačania sú po dvoch zápasoch na čele tabuľky.

Futbalisti AS Monaco triumfovali v šlágri 2. kola francúzskej Ligue 1 nad Olympique Marseille 2:0.

Oba góly „kniežat“ strelil 20-ročný nemecký útočník Paris Brunner, ktorý si otvoril strelecký účet v najvyššej francúzskej súťaži.

Monačania sú po dvoch zápasoch na čele tabuľky, keď ako jediný tím majú stopercentnú bilanciu a skóre 3:0.

Hráči tímu Paríž FC zvíťazili nad OGC Nice 3:0 a patrí im priebežná 2. priečka. Prvú výhru v novom ročníku zaznamenali futbalisti Stade Rennes, ktorí zdolali Le Mans FC 3:2.

Ligue 1 - 2. kolo

AS Monaco - Olympique Marseille 2:0 (1:0)

Góly: 13. a 54. Brunner

Stade Rennes - Le Mans FC 3:2 (2:1)

Góly: 5. a 90.+5 Lepaul (druhý z 11 m), 26. Rongier - 30. a 54. Mafouta (druhý z 11 m). ČK: 68. Sidibe (Le Mans)

Paríž FC - OGC Nice 3:0 (1:0)

Góly: 21. Sinayoko (z 11 m), 51. Chergui, 89. Marchetti

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Momentka zo zápasu AS Monaco - Olympique Marseille.
    Momentka zo zápasu AS Monaco - Olympique Marseille.
    Monaco zvíťazilo v šlágri druhého kola. V Ligue 1 uspel aj Paríž a Stade Rennes
    ne 22:58
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