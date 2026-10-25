Brat Kyliana Mbappého nasmeroval Lille k víťazstvu. Jeho tím však doplatil na vylúčenie

Ethan Mbappé oslavuje gól v zápase AS Monaco - Lille OSC.
Ethan Mbappé oslavuje gól v zápase AS Monaco - Lille OSC. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. okt 2026 o 18:39 (aktualizované 25. okt 2026 o 19:35)
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Šláger medzi Parížom Saint-Germain a Olympiquom Lyon preložili pre nepokoje v hlavnom meste.

Futbalisti Stade Rennes sa dostali po víťazstve nad Štrasburgom 3:0 v nedeľňajšom zápase 8. kola na čelo neúplnej tabuľky francúzskej Ligue 1.

Zosadili z neho Lille, ktoré sa tam dočasne dostalo napriek remíze na ihrisku Monaka 1:1.

Hostí poslal do vedenia v prvom polčase brat Kyliana Mbappého Ethan, no domáci vyrovnali zásluhou Edana Diopa a využili tak početnú výhodu po vylúčení Tanguya Nianzoua.

Monako je v priebežnom poradí na tretej priečke iba o skóre za druhým Lille.

Z triumfu sa tešili hráči Marseille, ktorí viedli nad posledným Le Havre už 4:0, no napokon sa museli obávať o víťazstvo.

Hostia sa v priebehu 12 minút presadili trikrát, no ďalší presný zásah už nepridali, a tak prehrali 3:4.

V ďalších stretnutiach sa body delili. V súboji Auxerre a Le Mans sa zrodila remíza 1:1, v dueloch Toulouse - Troyes a Angers - Lorient góly nepadli.

Šláger 8. kola medzi Parížom Saint-Germain a Olympiquom Lyon, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný brankár Dominik Greif, preložili pre nepokoje v hlavnom meste na pondelok 26. októbra.

Ligue 1 - 8. kolo:

AS Monaco - Lille OSC 1:1 (0:1)

Góly: 74. Diop - 24. Mbappe, ČK: 66. Nianzou (Lille)

Angers SCO - FC Lorient 0:0 (0:0)

AJ Auxerre - Le Mans FC 1:1 (0:0)

Góly: 56. Archer - 48. Buades

Olympique Marseille - Le Havre AC 4:3 (2:0)

Góly: 5. Egan-Riley, 33. Weah, 50. Paixao, 55. Abdelli - 77. a 89. Maja (prvý z 11 m), 86. N'Diaye

Toulouse FC - ES Troyes 0:0 (0:0)

Stade Rennes - Racing Štrasburg 3:0 (2:0)

Góly: 34. Dia, 41. a 61. Szymanski

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Ethan Mbappé oslavuje gól v zápase AS Monaco - Lille OSC.
    Ethan Mbappé oslavuje gól v zápase AS Monaco - Lille OSC.
    Brat Kyliana Mbappého nasmeroval Lille k víťazstvu. Jeho tím však doplatil na vylúčenie
    dnes 18:39
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