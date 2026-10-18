Útočník Rennes strelil hetrik z pokutových kopov, no nestačilo to ani na remízu

Futbalisti Paríža FC zdolali v nedeľňajšom dueli 7. kola francúzskej Ligue 1 doma Stade Rennes 4:3 a bodovo sa dotiahli na trojicu tímov na čele Paríž St. Germain, Lille OSC a AS Monaco.
O triumfe tímu z hlavného mesta rozhodol v siedmej minúte nadstaveného času z penalty Lassine Sinayoko, pre ktorého to bol druhý gól v zápase.
Hosťom nestačil ani hetrik Estebana Lepaula, všetky tri góly dal z pokutových kopov. Rennes nevyužilo šancu dostať sa na prvé miesto, rovnako ako Monaco, ktoré prehralo na pôde Lorientu 0:1.
V ďalšom zápase hráči Olympique Marseille vyhrali na ihrisku Angers SCO presvedčivo 5:2.
Po druhom víťazstve za sebou sa posunuli v tabuľke priebežne na 9. miesto, domácim patrí 15. priečka.
Ligue 1 - 7. kolo:
Angers SCO - Olympique Marseille 2:5 (1:2)
Góly: 14. Raolisoa, 75. El Ouazzani (z 11 m) – 36. Abdelli, 42. Kamissoko, 60. Gouiri, 83. Harit, 85. Paixao
FC Lorient – AS Monaco 1:0 (0:0)
Gól: 62. Cadiou (z 11 m)
Le Havre AC – AJ Auxerre 1:3 (0:1)
Góly: 66. R. Fofana – 40. a 61. Namaso, 80. Faivre
Paríž FC – Stade Rennes 4:3 (2:1)
Góly: 14. a 45.+4 Lopez, 76. a 90.+7 Sinayoko (druhý z 11 m) – 29., 74. a 88. Lepaul (všetky tri z 11 m)