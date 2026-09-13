Futbalisti PSG opäť neoslnili, no dočkali sa. Prvý triumf v sezóne zabezpečil Torres

Ferran Torres oslavuje gól.
Ferran Torres oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. sep 2026 o 22:50
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Na čele súťaže sú hráči Lille, ktorí nezaváhali proti Troyes.

Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain sa dočkal prvého víťazstva v novej ligovej sezóne.

V nedeľňajšom zápase 4. kola Ligue 1 vyhral na ihrisku Stade Brest 1:0. Triumf hostí zariadil v 5. minúte Ferran Torres.

PSG, ktorý v stredu zvíťazil v úvodnom kole hlavnej fázy Ligy majstrov nad Slovanom Bratislava 6:1, sa v domácej súťaži doteraz trápil a nedokázal bodovať naplno v úvodných troch kolách.

Na konte mal len remízy na pôde Rennes (2:2) a Lille (2:2) a domácu prehru s AS Monaco (1:2). Po 4. kole sa s piatimi bodmi posunul na 7. miesto v tabuľke o skóre pred Brest, ktorý utrpel prvú tohtosezónnu prehru a je deviaty.

Na čele súťaže sú hráči Lille, ktorí si poradili s Troyes 2:0 a vedú s 10 bodmi o skóre pred AS Monaco a Rennes.

O góly OSC sa postarali obranca Tiago Santos a stredopoliar Ethan Mbappe. Lille bude 19. januára predposledný súper Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov.

V ďalšom zápase Le Mans FC remizoval s RC Lens 2:2. Domáci naďalej čakajú na prvé víťazstvo v sezóne, na konte majú tri body za remízy. Hráči Lens bodovali prvýkrát po dvoch prehrách.

Ligue 1 - 4. kolo

Lille OSC - ESTAC Troyes 2:0 (1:0)

Góly: 18. Santos, 90.+3 E. Mbappe

Le Mans FC - RC Lens 2:2 (2:1)

Góly: 32. Bourabaa, 44. Calodat - 45.+2 Sima, 51. Ivanovič

Stade Brest - Paríž St. Germain 0:1 (0:1)

Gól: 5. Ferran Torres

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Ferran Torres oslavuje gól.
    Ferran Torres oslavuje gól.
    Futbalisti PSG opäť neoslnili, no dočkali sa. Prvý triumf v sezóne zabezpečil Torres
    dnes 22:50
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