Futbalisti PSG opäť neoslnili, no dočkali sa. Prvý triumf v sezóne zabezpečil Torres

Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain sa dočkal prvého víťazstva v novej ligovej sezóne.
V nedeľňajšom zápase 4. kola Ligue 1 vyhral na ihrisku Stade Brest 1:0. Triumf hostí zariadil v 5. minúte Ferran Torres.
PSG, ktorý v stredu zvíťazil v úvodnom kole hlavnej fázy Ligy majstrov nad Slovanom Bratislava 6:1, sa v domácej súťaži doteraz trápil a nedokázal bodovať naplno v úvodných troch kolách.
Na konte mal len remízy na pôde Rennes (2:2) a Lille (2:2) a domácu prehru s AS Monaco (1:2). Po 4. kole sa s piatimi bodmi posunul na 7. miesto v tabuľke o skóre pred Brest, ktorý utrpel prvú tohtosezónnu prehru a je deviaty.
Na čele súťaže sú hráči Lille, ktorí si poradili s Troyes 2:0 a vedú s 10 bodmi o skóre pred AS Monaco a Rennes.
O góly OSC sa postarali obranca Tiago Santos a stredopoliar Ethan Mbappe. Lille bude 19. januára predposledný súper Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov.
V ďalšom zápase Le Mans FC remizoval s RC Lens 2:2. Domáci naďalej čakajú na prvé víťazstvo v sezóne, na konte majú tri body za remízy. Hráči Lens bodovali prvýkrát po dvoch prehrách.
Ligue 1 - 4. kolo
Lille OSC - ESTAC Troyes 2:0 (1:0)
Góly: 18. Santos, 90.+3 E. Mbappe
Le Mans FC - RC Lens 2:2 (2:1)
Góly: 32. Bourabaa, 44. Calodat - 45.+2 Sima, 51. Ivanovič
Stade Brest - Paríž St. Germain 0:1 (0:1)
Gól: 5. Ferran Torres