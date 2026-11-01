Lyon zabudol na nevydarený šláger a opäť bodoval naplno. Greif neinkasoval ani gól

Futbalisti Lyonu odpovedali na prehru v predchádzajúcom stretnutí s Parížom St. Germain a v Ligue opäť zabodovali naplno.
V nedeľnom stretnutí 9. kola zdolali Angers aj s prispením slovenského gólmana Dominika Greifa 2:0. V tabuľke im patrí 3. priečka s mankom troch bodov na vedúci PSG.
Hráči Štrasburgu zvíťazili nad Auxerre vysoko 5:1. Ukončili tak sériu štyroch duelov bez bodového zisku a v tabuľke sa dotiahli na svojho súpera.
Ligue 1 - 9. kolo:
Olympique Lyon - SCO Angers 2:0 (1:0)
Góly: 38. Nuamah, 86. Tolisso
/D. Greif (Lyon) odchytal celé stretnutie/
FC Paríž – AS Monaco 3:1 (2:0)
Góly: 38. a 44. Sinayoko, 74. Pagis - 65. Balogun
Racing Štrasburg – AJ Auxerre 5:1 (1:0)
Góly: 77. a 85. Yassine, 41. Essugo, 55. Godo, 62. Harder (z 11 m) - 68. Archer, ČK: 74. Dioubate (Auxerre)