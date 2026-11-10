Francúzsko prišlo pred Ligou národov o ďalšieho útočníka. Zranil sa po strelenom góle

Francúzsky futbalový útočník Marcus Thuram si zranil zadný stehenný sval a reprezentácii nepomôže v novembrových dueloch Ligy národov.
Hráč Interu Miláno sa zranil v nedeľňajšom zápase s Comom (2:0), v ktorom strelil druhý gól.
„Keďže dnes ráno nedošlo k žiadnemu zlepšeniu, zdravotnícky tím francúzskej reprezentácie sa po lekárskych vyšetreniach a po dohode s klubom Inter a samotným hráčom rozhodol uvoľniť ho späť do jeho klubu,“ uviedol národný tím v utorkovom vyhlásení.
Francúzsko, ktoré je s desiatimi bodmi zo štyroch zápasov na čele svojej skupiny, hrá vo štvrtok v Taliansku a v nedeľu privíta Turecko.
Tréner Zinedine Zidane však bojuje s množstvo zranení. Pre zdravotné problémy mu vypadli Pierre Kalulu, William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele a Esteban Lepaul. Informovala agentúra AFP.