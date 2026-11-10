Francúzsko prišlo pred Ligou národov o ďalšieho útočníka. Zranil sa po strelenom góle

Marcus Thuram a Kylian Mbappe.
Marcus Thuram a Kylian Mbappe. (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|10. nov 2026 o 17:56
ShareTweet0

Hráč Interu Miláno sa zranil v zápase s Comom.

Francúzsky futbalový útočník Marcus Thuram si zranil zadný stehenný sval a reprezentácii nepomôže v novembrových dueloch Ligy národov.

Hráč Interu Miláno sa zranil v nedeľňajšom zápase s Comom (2:0), v ktorom strelil druhý gól.

„Keďže dnes ráno nedošlo k žiadnemu zlepšeniu, zdravotnícky tím francúzskej reprezentácie sa po lekárskych vyšetreniach a po dohode s klubom Inter a samotným hráčom rozhodol uvoľniť ho späť do jeho klubu,“ uviedol národný tím v utorkovom vyhlásení.

Francúzsko, ktoré je s desiatimi bodmi zo štyroch zápasov na čele svojej skupiny, hrá vo štvrtok v Taliansku a v nedeľu privíta Turecko.

Tréner Zinedine Zidane však bojuje s množstvo zranení. Pre zdravotné problémy mu vypadli Pierre Kalulu, William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele a Esteban Lepaul. Informovala agentúra AFP.

Tabuľka 1. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

    Marcus Thuram a Kylian Mbappe.
    Marcus Thuram a Kylian Mbappe.
    Francúzsko prišlo pred Ligou národov o ďalšieho útočníka. Zranil sa po strelenom góle
    dnes 17:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Francúzsko prišlo pred Ligou národov o ďalšieho útočníka. Zranil sa po strelenom góle