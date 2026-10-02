ONLINE: Francúzsko - Taliansko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, skupina 1)

Futbalisti Francúzska a Talianska dnes hrajú tretí zápas v 1. skupine A-divízie ročníka Ligy národov UEFA 2026/2027.
Dokážu Francúzi potvrdiť rolu favorita?
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ONLINE PRENOS: Francúzsko - Taliansko dnes LIVE (Liga národov UEFA, A-divízia, skupina 1, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 1 2026/2027
02.10.2026 o 20:45
Francúzsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Taliansko
Prehľad
Rozhodca: Manzano – Ayuso, Cabañero (ESP).
Prenos
Krásný večer všem fotbalovým fanouškům.
Vítáme vás u dnešního online přenosu ze třetího kola skupinové fáze Ligy národů UEFA. Soutěž pokračuje dalšími zajímavými souboji a jeden z nich nás zavede do Francie, kde domácí reprezentace přivítá Itálii. Utkání Ligy A skupiny 1 se odehraje 2. října od 20:45.
FRANCIE
Francouzi vstupují do nové sezony Ligy národů s novým trenérem. Po mistrovství světa převzal národní tým Zinédine Zidane a jeho začátek u reprezentace zatím nemohl být lepší. V prvním utkání pod jeho vedením zvítězili Francouzi na půdě Turecka 1:0, následně si stejným výsledkem poradili také s Belgií. Po dvou kolech tak vedou skupinu s plným počtem bodů.
Francie má za sebou také povedené vystoupení na letošním mistrovství světa. Ve skupině si poradila se Senegalem, Irákem i Norskem a následně zvládla také vyřazovací fázi proti Švédsku a Paraguayi. V semifinále však přišla porážka se Španělskem a v následném souboji o bronz Francouzi podlehli Anglii v divokém utkání 4:6.
Zidane tak nyní se svým týmem pokračuje v budování nové éry a po dvou těsných vítězstvích ho čeká další velká prověrka.
ITÁLIE
Na druhé straně stojí Itálie, která se v posledních letech potýká především s výsledky v kvalifikacích na mistrovství světa. Na světovém šampionátu se Azzurri naposledy představili v roce 2014 a ani letos se na turnaj neprobojovali. V posledním utkání baráže navíc vypadli po penaltovém rozstřelu s Bosnou a Hercegovinou. Poslední větší úspěch výhra Eura v roce 2021.
V Lize národů vstoupili Italové do soutěže domácí porážkou s Belgií, následně však dokázali zareagovat tím nejlepším možným způsobem. Na horké turecké půdě zvítězili vysoko 4:1 a po dvou kolech tak mají na kontě tři body.
Italskou reprezentaci vede zkušený Roberto Mancini, který se na lavičku národního týmu vrátil a nyní se pokouší nastartovat další etapu italského fotbalu. Proti Francii ho čeká jeden z nejtěžších zápasů ve skupině a zároveň souboj dvou týmů, které mají po dvou kolech odlišnou bilanci.
VZÁJEMNÁ BILANCE
Francie s Itálií se naposledy střetly právě v Lize národů v roce 2024. První vzájemný duel se odehrál v září v Paříži a přinesl překvapivý obrat. Francouzi sice vstřelili gól už po několika sekundách, Italové však třemi brankami otočili skóre a zvítězili 3:1.
Odveta přišla v listopadu na milánském San Siru a tentokrát se radovala Francie. Hosté zvítězili rovněž 3:1, když se dvakrát prosadil Adrien Rabiot. Francie tehdy díky vítězství obsadila první místo ve skupině před Itálií.
Vítáme vás u dnešního online přenosu ze třetího kola skupinové fáze Ligy národů UEFA. Soutěž pokračuje dalšími zajímavými souboji a jeden z nich nás zavede do Francie, kde domácí reprezentace přivítá Itálii. Utkání Ligy A skupiny 1 se odehraje 2. října od 20:45.
FRANCIE
Francouzi vstupují do nové sezony Ligy národů s novým trenérem. Po mistrovství světa převzal národní tým Zinédine Zidane a jeho začátek u reprezentace zatím nemohl být lepší. V prvním utkání pod jeho vedením zvítězili Francouzi na půdě Turecka 1:0, následně si stejným výsledkem poradili také s Belgií. Po dvou kolech tak vedou skupinu s plným počtem bodů.
Francie má za sebou také povedené vystoupení na letošním mistrovství světa. Ve skupině si poradila se Senegalem, Irákem i Norskem a následně zvládla také vyřazovací fázi proti Švédsku a Paraguayi. V semifinále však přišla porážka se Španělskem a v následném souboji o bronz Francouzi podlehli Anglii v divokém utkání 4:6.
Zidane tak nyní se svým týmem pokračuje v budování nové éry a po dvou těsných vítězstvích ho čeká další velká prověrka.
ITÁLIE
Na druhé straně stojí Itálie, která se v posledních letech potýká především s výsledky v kvalifikacích na mistrovství světa. Na světovém šampionátu se Azzurri naposledy představili v roce 2014 a ani letos se na turnaj neprobojovali. V posledním utkání baráže navíc vypadli po penaltovém rozstřelu s Bosnou a Hercegovinou. Poslední větší úspěch výhra Eura v roce 2021.
V Lize národů vstoupili Italové do soutěže domácí porážkou s Belgií, následně však dokázali zareagovat tím nejlepším možným způsobem. Na horké turecké půdě zvítězili vysoko 4:1 a po dvou kolech tak mají na kontě tři body.
Italskou reprezentaci vede zkušený Roberto Mancini, který se na lavičku národního týmu vrátil a nyní se pokouší nastartovat další etapu italského fotbalu. Proti Francii ho čeká jeden z nejtěžších zápasů ve skupině a zároveň souboj dvou týmů, které mají po dvou kolech odlišnou bilanci.
VZÁJEMNÁ BILANCE
Francie s Itálií se naposledy střetly právě v Lize národů v roce 2024. První vzájemný duel se odehrál v září v Paříži a přinesl překvapivý obrat. Francouzi sice vstřelili gól už po několika sekundách, Italové však třemi brankami otočili skóre a zvítězili 3:1.
Odveta přišla v listopadu na milánském San Siru a tentokrát se radovala Francie. Hosté zvítězili rovněž 3:1, když se dvakrát prosadil Adrien Rabiot. Francie tehdy díky vítězství obsadila první místo ve skupině před Itálií.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.