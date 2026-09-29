Vek je pre neho len číslo. Legendárny útočník oslavuje štyridsiatku a hrá Ligu majstrov

Štyridsiatku oslávi 30. septembra jeden z najlepších strelcov francúzskej futbalovej reprezentácie a majster sveta Olivier Giroud.
Aj vo svojich 40 rokoch je stále obávaným útočníkom. Od vlaňajšieho júla pôsobí v Lille, s ktorým tento rok v lete uzavrel zmluvu na ďalší rok.
V uplynulej sezóne za „Les Dogues“ odohral 44 súťažných zápasov a dal 11 gólov.
Vo francúzskej lige tímu pomohol k tretiemu miestu a účasti v Lige majstrov.
S 57 reprezentačnými gólmi bol dlho najlepším strelcom francúzskeho tímu, no teraz už tabuľku vedie Kylian Mbappé.
Pred príchodom do Lille Giroud nastupoval za Los Angeles FC. Predtým okrem iného získal titul s AC Miláno či Montpellierom, s Chelsea vyhral Ligu majstrov aj Európsku ligu a s Arsenalom, za ktorý odohral 180 zápasov a dal 73 gólov, pridal tri triumfy v Anglickom pohári.
S Francúzskom má Giroud okrem zlata z majstrovstiev sveta 2018 aj striebro z roku 2022. Celkovo za národný tím, v ktorom skončil predvlani, odohral 137 zápasov a dal 57 gólov.