Vek je pre neho len číslo. Legendárny útočník oslavuje štyridsiatku a hrá Ligu majstrov

Olivier Giroud v drese OSC Lille oslavuje gól.
Olivier Giroud v drese OSC Lille oslavuje gól. (Autor: X/Fabrizio Romano)
ČTK|30. sep 2026 o 00:00
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Olivier Giroud je stále aktívnym hráčom v Lille, kde v uplynulej sezóne odohral 44 zápasov a dal 11 gólov.

Štyridsiatku oslávi 30. septembra jeden z najlepších strelcov francúzskej futbalovej reprezentácie a majster sveta Olivier Giroud.

Aj vo svojich 40 rokoch je stále obávaným útočníkom. Od vlaňajšieho júla pôsobí v Lille, s ktorým tento rok v lete uzavrel zmluvu na ďalší rok.

V uplynulej sezóne za „Les Dogues“ odohral 44 súťažných zápasov a dal 11 gólov.

Vo francúzskej lige tímu pomohol k tretiemu miestu a účasti v Lige majstrov.

S 57 reprezentačnými gólmi bol dlho najlepším strelcom francúzskeho tímu, no teraz už tabuľku vedie Kylian Mbappé.

Pred príchodom do Lille Giroud nastupoval za Los Angeles FC. Predtým okrem iného získal titul s AC Miláno či Montpellierom, s Chelsea vyhral Ligu majstrov aj Európsku ligu a s Arsenalom, za ktorý odohral 180 zápasov a dal 73 gólov, pridal tri triumfy v Anglickom pohári.

S Francúzskom má Giroud okrem zlata z majstrovstiev sveta 2018 aj striebro z roku 2022. Celkovo za národný tím, v ktorom skončil predvlani, odohral 137 zápasov a dal 57 gólov.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Olivier Giroud v drese OSC Lille oslavuje gól.
    Olivier Giroud v drese OSC Lille oslavuje gól.
    Vek je pre neho len číslo. Legendárny útočník oslavuje štyridsiatku a hrá Ligu majstrov
    dnes 00:00
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