Na ihrisku si užíva každú minútu. Historický kanonier čoskoro zavesí kopačky na klinec

Francúzsky futbalista Olivier Giroud po sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí aktívnu kariéru. Bývalý reprezentant v stredu dovŕši 40 rokov.
Na MS 2022 v Katare sa stal útočník Lille najlepším strelcom v histórii francúzskeho národného tímu, jeho zápis prekonal až Kylian Mbappe.
„Všetko nasvedčuje tomu, že táto sezóna bude posledná v mojej kariére. Snažím sa užiť si na ihrisku každý zápas, každú minútu," zdôraznil v rozhovore pre denník L´Equipe majster sveta z roku 2018, ktorý za Francúzsko vsietil v 137 zápasoch 57 gólov.
V drese Montpellieru získal v roku 2012 francúzsky ligový titul, neskôr pôsobil v londýnskych kluboch Arsenal a Chelsea i v AC Miláno.