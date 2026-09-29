Na ihrisku si užíva každú minútu. Historický kanonier čoskoro zavesí kopačky na klinec

France's Olivier Giroud reacts during the international friendly soccer match between France and Canada at the Matmut Atlantique stadium in Bordeaux, southwestern France, Sunday, June 9, 2024. (AP Photo/Yohan Bonnet) - XFRIENDLYX
France's Olivier Giroud reacts during the international friendly soccer match between France and Canada at the Matmut Atlantique stadium in Bordeaux, southwestern France, Sunday, June 9, 2024. (AP Photo/Yohan Bonnet) - XFRIENDLYX (Autor: TASR/AP)
TASR|29. sep 2026 o 14:12
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V 137 dueloch za národný tím dal 57 gólov.

Francúzsky futbalista Olivier Giroud po sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí aktívnu kariéru. Bývalý reprezentant v stredu dovŕši 40 rokov.

Na MS 2022 v Katare sa stal útočník Lille najlepším strelcom v histórii francúzskeho národného tímu, jeho zápis prekonal až Kylian Mbappe.

„Všetko nasvedčuje tomu, že táto sezóna bude posledná v mojej kariére. Snažím sa užiť si na ihrisku každý zápas, každú minútu," zdôraznil v rozhovore pre denník L´Equipe majster sveta z roku 2018, ktorý za Francúzsko vsietil v 137 zápasoch 57 gólov.

V drese Montpellieru získal v roku 2012 francúzsky ligový titul, neskôr pôsobil v londýnskych kluboch Arsenal a Chelsea i v AC Miláno.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    France's Olivier Giroud reacts during the international friendly soccer match between France and Canada at the Matmut Atlantique stadium in Bordeaux, southwestern France, Sunday, June 9, 2024. (AP Photo/Yohan Bonnet) - XFRIENDLYX
    France's Olivier Giroud reacts during the international friendly soccer match between France and Canada at the Matmut Atlantique stadium in Bordeaux, southwestern France, Sunday, June 9, 2024. (AP Photo/Yohan Bonnet) - XFRIENDLYX
    Na ihrisku si užíva každú minútu. Historický kanonier čoskoro zavesí kopačky na klinec
    dnes 14:12
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