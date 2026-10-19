Zápas PSG – Barcelona v ohrození? Francúzsky minister sa vyjadril jasne

Francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez vylúčil, že by násilnosti a rabovanie mohli ohroziť konanie nadchádzajúcich futbalových zápasov vrátane utorkového stretnutia Ligy majstrov medzi Parížom Saint-Germain a Barcelonou. Informovala o tom agentúra AFP.
Okrem obhajcov titulu z Paríža sa v Lige majstrov predstaví na domácej pôde aj Lille, ktoré privíta Galatasaray.
O zrušení zápasov sa neuvažuje,“ uviedol Nuňez na pondelkovej tlačovej konferencii v sídle premiéra, na ktorej sa zúčastnil aj predseda vlády Sébastien Lecornu.
Francúzsko počas víkendu zasiahla vlna násilností, ktoré sprevádzali rozsiahle demonštrácie proti rastúcim životným nákladom a problémom v školstve.
Protesty v mnohých mestách prerástli do zrážok s políciou, rabovania obchodov a ničenia verejného majetku.
Najvážnejšie nepokoje zasiahli okrem iného Paríž, Marseille a Lyon. Polícia zadržala viac ako 2 300 ľudí.
Minister vnútra Nuňez v súvislosti so zvládnutím situácie ponúkol svoju demisiu, prezident Emmanuel Macron ju však odmietol.