    Zápas PSG – Barcelona v ohrození? Francúzsky minister sa vyjadril jasne

    Hráči PSG.
    Hráči PSG. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|19. okt 2026 o 14:53
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    Protesty v mnohých mestách prerástli do zrážok s políciou.

    Francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez vylúčil, že by násilnosti a rabovanie mohli ohroziť konanie nadchádzajúcich futbalových zápasov vrátane utorkového stretnutia Ligy majstrov medzi Parížom Saint-Germain a Barcelonou. Informovala o tom agentúra AFP. 

    Okrem obhajcov titulu z Paríža sa v Lige majstrov predstaví na domácej pôde aj Lille, ktoré privíta Galatasaray.

    O zrušení zápasov sa neuvažuje,“ uviedol Nuňez na pondelkovej tlačovej konferencii v sídle premiéra, na ktorej sa zúčastnil aj predseda vlády Sébastien Lecornu. 

    Francúzsko počas víkendu zasiahla vlna násilností, ktoré sprevádzali rozsiahle demonštrácie proti rastúcim životným nákladom a problémom v školstve.

    Protesty v mnohých mestách prerástli do zrážok s políciou, rabovania obchodov a ničenia verejného majetku. 

    Najvážnejšie nepokoje zasiahli okrem iného Paríž, Marseille a Lyon. Polícia zadržala viac ako 2 300 ľudí.

    Minister vnútra Nuňez v súvislosti so zvládnutím situácie ponúkol svoju demisiu, prezident Emmanuel Macron ju však odmietol.

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