Zidane vytiahol žolíkov, ktorí rozhodli. Riadime sa rozhodnutiami trénera, vraví Olise

Pondelňajší duel A-divízie Ligy národov medzi Francúzskom a Belgickom ukázal, akú zásadnú zmenu môžu priniesť striedania kľúčových hráčov.
Predovšetkým Michael Olise, ktorý sa dostal na trávnik v 60. minúte, a Desire Doue, hrajúci od 72. minúty, zariadili obrat domáceho tímu z 0:1 na 4:1.
„Myslím si, že ak sa pozrieme na celých 90 minút, víťazstvo bolo zaslúžené a náš výkon v druhom polčase bol naozaj dobrý,“ povedal tréner Francúzov Zinedine Zidane.
V prvom polčase síce mali miernu prevahu, no nepotvrdili ju gólmi a od 35. minúty prehrávali gólom Dodiho Lukebakia.
Zidane siahol k prvým trom striedaniam po hodine hry a okrem Oliseho poslal na trávnik aj Rayana Cherkiho a Lucasa Da Cunhu.
Druhé dejstvo herne patrilo francúzskemu tímu, ktorý začal obrat po tom, čo sa na trávnik dostal Doue. Francúzi zrýchlili pohyb a ich kombinačná hra robila Belgičanom problémy.
„Dôležité bolo vrátiť sa do zápasu strelením prvého gólu. Práve to nám umožnilo opäť získať v stretnutí pevnú pôdu pod nohami. Aj do prvého polčasu sme vstúpili celkom dobre, no v záverečnej tretine ihriska nám chýbalo trochu rýchlosti,“ poznamenal Zidane.
Od 77. do 91. minúty postupne skórovali Doue, Cherki a dvakrát Olise. „Tréner (Zidane) nám prináša nápady a my sa nimi riadime. V tých štyroch zápasoch sme to zvládli a budeme v tom pokračovať. Vždy hrám rád za francúzsky národný tím,“ poznamenal Olise.
Francúzi zvíťazili v troch zo štyroch zápasov a sú na čele 1. skupiny A-divízie. „To je veľmi pozitívne. Tých desať bodov je odrazom mentality a práce, ktorú sme s hráčmi odviedli,“ konštatoval Zidane.
Belgičania majú po štyroch zápasoch šesť bodov a figurujú na 3. mieste skupiny. Dvakrát prehrali s Francúzskom, no zdolali Talianov aj Turkov.
„Mám zmiešané pocity. Dúfali sme, že z týchto štyroch zápasov získame viac bodov, no stále sme len na začiatku našej cesty.
Keď sa obzriem za celým týmto reprezentačným zrazom pod vedením nového trénera, vidím obrovské množstvo pozitív,“ povedal belgický obranca Romeo Lavia.