ONLINE: Francúzsko - Belgicko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 1. skupina)

Futbalisti Francúzska a Belgicka dnes hrajú štvrtý zápas v 1. skupine A-divízie ročníka Ligy národov UEFA 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Francúzsko - Belgicko dnes LIVE (Liga národov UEFA, A-divízia, skupina 1, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 1 2026/2027
05.10.2026 o 20:45
Francúzsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Belgicko
Prehľad
Rozhodca: Nicholas Walsh (SCO). Asistenti: Francis Connor (SCO), Daniel McFarlane (SCO). Čtvrtý rozhodčí: Donald Robertson (SCO). VAR: Andrew Dallas (SCO). AVAR: Steven McLean (SCO).
Prenos
Francouzský brankář Guillaume Restes a jeho belgický protějšek Maarten Vandevoordt mají před sebou debut. Maartena Vandevoordta nečeká lehký úkol, kterým je navázat na výkony Senneho Lammense. Senne Lammens v letošním ročníku Ligy národů zaznamenal 19 zákroků, což je nejvíce ze všech brankářů napříč soutěží.
Úvodní sestavy:
Francie: Restes – Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf – Akliouche, Koné, Camavinga – Dembélé (C), Lepaul, Barcola.
Náhradníci: Maignan, Butez – Kalulu, Truffert, Cherki, Olise, Rabiot, Doué, Da Cunha.
Trenér: Zinédine Zidane
Belgie: Vandevoordt – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys – Raskin, Lavia, Vanaken – Lukébakio, Lukaku (C), Moreira.
Náhradníci: Lammens, Penders – Debast, Theate, De Cuyper, Godts, Keita, Trossard, Openda, Sabbe, De Ketelaere, Fernandez-Pardo.
Trenér: Mark van Bommel
Rozhodčí: Nicholas Walsh (SCO). Asistenti: Francis Connor (SCO), Daniel McFarlane (SCO). Čtvrtý rozhodčí: Donald Robertson (SCO). VAR: Andrew Dallas (SCO). AVAR: Steven McLean (SCO).
Francie: Restes – Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf – Akliouche, Koné, Camavinga – Dembélé (C), Lepaul, Barcola.
Náhradníci: Maignan, Butez – Kalulu, Truffert, Cherki, Olise, Rabiot, Doué, Da Cunha.
Trenér: Zinédine Zidane
Belgie: Vandevoordt – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys – Raskin, Lavia, Vanaken – Lukébakio, Lukaku (C), Moreira.
Náhradníci: Lammens, Penders – Debast, Theate, De Cuyper, Godts, Keita, Trossard, Openda, Sabbe, De Ketelaere, Fernandez-Pardo.
Trenér: Mark van Bommel
Rozhodčí: Nicholas Walsh (SCO). Asistenti: Francis Connor (SCO), Daniel McFarlane (SCO). Čtvrtý rozhodčí: Donald Robertson (SCO). VAR: Andrew Dallas (SCO). AVAR: Steven McLean (SCO).
Belgie
Belgie během posledního vzájemného zápasu sahala po bodu, jenže pouhé dvě minuty před koncem řádné hrací doby rozhodl o výhře Francie Michael Olise. Pro Marka van Bommela je povzbuzením, že jeho tým proti Itálii i Turecku udržel čisté konto a proti Francii to nevyšlo jen těsně. Belgie naposledy porazila 3:0 Turecko a obrovský podíl na tom má Kevin De Bruyne, který dal dva góly. Tým usiluje o první výhru proti Francii od června 2015.
Belgie během posledního vzájemného zápasu sahala po bodu, jenže pouhé dvě minuty před koncem řádné hrací doby rozhodl o výhře Francie Michael Olise. Pro Marka van Bommela je povzbuzením, že jeho tým proti Itálii i Turecku udržel čisté konto a proti Francii to nevyšlo jen těsně. Belgie naposledy porazila 3:0 Turecko a obrovský podíl na tom má Kevin De Bruyne, který dal dva góly. Tým usiluje o první výhru proti Francii od června 2015.
Francie
Francie v pátek ztratila jednobrankové vedení proti Itálii a nakonec remizovala 1:1. Les Bleus mají na kontě po třech odehraných zápasech sedm bodů a nacházejí se s náskokem jednoho bodu před Belgií na prvním místě. Francouze táhne Michael Olise, který nastoupil ve všech třech utkáních a vstřelil dva góly. Mike Maignan se stal po vystoupení proti Itálii už třetím brankářem v historii Francie s nejvyšším počtem utkání. Nyní má 51 startů.
Francie v pátek ztratila jednobrankové vedení proti Itálii a nakonec remizovala 1:1. Les Bleus mají na kontě po třech odehraných zápasech sedm bodů a nacházejí se s náskokem jednoho bodu před Belgií na prvním místě. Francouze táhne Michael Olise, který nastoupil ve všech třech utkáních a vstřelil dva góly. Mike Maignan se stal po vystoupení proti Itálii už třetím brankářem v historii Francie s nejvyšším počtem utkání. Nyní má 51 startů.
Legendární Zinédine Zidane vyhlíží své první domácí vítězství v roli trenéra Francie a soupeřem jeho týmu bude Belgie, se kterou se potká v pondělí večer na Stade de France. Les Bleus v pátek usilovali o třetí vítězství v řadě, jenže s Itálií remizovali 1:1, zatímco Belgičané zaznamenali jednoznačné vítězství 3:0 nad Tureckem. Oba týmy od sebe dělí jeden jediný bod.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.