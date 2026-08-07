Argentínsky talent opúšťa Real Madrid. Do Talianska odchádza na ročné hosťovanie

Taliansky klub ACF Fiorentina získal na hosťovanie argentínskeho futbalistu Franca Mastantuona.
Osemnásťročný ofenzívny stredopoliar prišiel do tímu Serie A na jeden rok z Realu Madrid. V piatok o tom informovali oba kluby.
Mastantuono sa pripojil k „bielemu baletu“ vlani v lete po tom, ako zaujal svojimi výkonmi v drese River Plate a stal sa najmladším reprezentantom Argentíny. S Realom Madrid následne podpísal zmluvu na šesť rokov za 63 miliónov eur.
V uplynulej sezóne absolvoval 35 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil tri góly, no nepodarilo sa mu získať stále miesto v základnej zostave Realu.
Nedostal sa ani do nominácie Argentíny na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku, kde juhoamerická krajina postúpila až do finále.