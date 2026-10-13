Calzona možno povedie účastníka majstrovstiev sveta. Bola by to veľká česť, hovorí

Francesco Calzona je medzi kandidátmi na post trénera tureckej futbalovej reprezentácie. Taliansky kouč viedol od augusta 2022 do apríla 2026 Slovensko a dosiahol s ním najlepší výsledok na veľkom turnaji - 12. miesto na ME 2024.
Hlavným kandidátom na uvoľnené miesto po Vincenzovi Montellovi je údajne Arda Turan, ktorý momentálne vedie Šachtar Doneck.
Calzona patrí medzi kandidátov, s ktorými bude Turecká futbalová federácia (TFF) rokovať, ak sa nedohodne s Turanom. Iniciatíva smerom k TFF prišla zo strany Calzonových agentov.
„Môj agent ma upozornil, aby som bol pripravený na novú pracovnú ponuku.
Samozrejme, ak by išlo o tureckú reprezentáciu, bola by to pre mňa veľká česť. Po nádhernom období na Slovensku by bolo pre mňa privilégiom viesť Turecko,“ povedal Calzona pre turecké médiá.
Päťdesiatsedemročný kormidelník skončil na lavičke Slovenska po neúspešnej baráži o postup na MS 2026, v tom čase avizoval, že si chce dať od futbalu pauzu do konca roka.
Popri pôsobení pri slovenskej reprezentácii bol necelé štyri mesiace aj trénerom Neapola (2024), kde predtým pracoval ako asistent.