Verí si aj mladý tréner. Ružomberok zdolal moskovský tím a ide na medailu

Za akúsi čerešničku na torte možno označiť víťazstvo nad ruským Dinamom Moskva (2:1). Teší ma veľmi, že noví hráči Kristóf Domonkos a Filip Lichý veľmi rýchlo zapadli do kolektívu.

Najprv vo vlastných podmienkach odrobil „hrubú“ zimnú prípravu a potom vycestoval na herné sústredenie do tureckej Lary.

V kolónke odchody figuruje šesť mien. Severomacedónsky reprezentant Tichomír Kostadinov, ktorému sa naplnil angažmán pod Čebraťom, prestúpil do poľského Piastu Glivice, Dalibor Takáč si to rovnako namieril k do Poľska, keď podpísal dva a pol ročný kontrakt s Koronou Kielce.

Na ukončení zmluvy sa s MFK dohodol Rastislav Kružliak a na hosťovania, so zámerom, aby mali dostatočnú zápasovú minutáž, odišli Adam Brenkus, Michal Dopater (obaja Partizán Bardejov) a Tomáš Kubík (MŠK Púchov).