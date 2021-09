Pohronie neudržalo vedenie, Trenčínu zachránil bod dvojgólový Jendrišek

Fortuna liga - 7. kolo

Priebeh zápasu FK Pohronie - AS Trenčín

I. polčas:

V prvom polčase boli o niečo viac aktívnejší hostia. Dostávali sa do šance Demitrom, ktorého odstavil Kokovas už po prechode do veľkého vápna. Ak by sa tak nestalo, trenčiansky futbalista by šiel sám na brankára Hrdličku.