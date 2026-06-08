Môže pokračovať v nastavenej práci. Peréz mal po rokoch protikandidáta, no napriek tomu uspel

Florentino Perez.
Florentino Perez. (Autor: TASR/AP)
ČTK|8. jún 2026 o 06:58
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Pérez získal zhruba 60 percent hlasov a Riquelme už uznal porážku.

V nedeľňajšej voľbe predsedu futbalového klubu Real Madrid uspel súčasný šéf Florentino Pérez, píšu dnes v noci agentúry.

Klub ešte oficiálne výsledky nezverejnil. V prvej voľbe s protikandidátom od roku 2006 Pérez porazil podnikateľa Enriqueho Riquelmeho.

Dvadsaťdeväťročný Pérez tak získal mandát riadiť jeden z najvýznamnejších európskych futbalových klubov do roku 2030.

Podľa neoficiálnych výsledkov Pérez získal zhruba 60 percent hlasov a Riquelme podľa agentúry Reuters už uznal porážku. V príhovore k svojim priaznivcom označil Pérez svoj výsledok za druhý najlepší v dejinách klubu.

V predvolebnej kampani Pérez sľúbil, že v prípade znovuzvolenia privedie do klubu francúzskeho obrancu Ibrahima Konatého a trénera Josého Mourinha. Popri tom sľúbil ďalšie významné akvizície hráčov.

Predsedu klubu volia jeho členovia, ktorých je niekoľko desiatok tisíc. Podľa oficiálneho vyhlásenia klubu k 17.00 h volebná účasť dosiahla 31 percent. Voľba sa skončila o 20:00.

Pérez vedie Real Madrid, až na prestávku v rokoch 2006 až 2009, od roku 2000. V predchádzajúcich voľbách nemal vo voľbe protikandidáta, takže sa hlasovanie ani nekonalo.

La Liga

    Florentino Perez.
    Florentino Perez.
    Môže pokračovať v nastavenej práci. Peréz mal po rokoch protikandidáta, no napriek tomu uspel
    dnes 06:58|2
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