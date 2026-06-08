Môže pokračovať v nastavenej práci. Peréz mal po rokoch protikandidáta, no napriek tomu uspel

V nedeľňajšej voľbe predsedu futbalového klubu Real Madrid uspel súčasný šéf Florentino Pérez, píšu dnes v noci agentúry.
Klub ešte oficiálne výsledky nezverejnil. V prvej voľbe s protikandidátom od roku 2006 Pérez porazil podnikateľa Enriqueho Riquelmeho.
Dvadsaťdeväťročný Pérez tak získal mandát riadiť jeden z najvýznamnejších európskych futbalových klubov do roku 2030.
Podľa neoficiálnych výsledkov Pérez získal zhruba 60 percent hlasov a Riquelme podľa agentúry Reuters už uznal porážku. V príhovore k svojim priaznivcom označil Pérez svoj výsledok za druhý najlepší v dejinách klubu.
V predvolebnej kampani Pérez sľúbil, že v prípade znovuzvolenia privedie do klubu francúzskeho obrancu Ibrahima Konatého a trénera Josého Mourinha. Popri tom sľúbil ďalšie významné akvizície hráčov.
Predsedu klubu volia jeho členovia, ktorých je niekoľko desiatok tisíc. Podľa oficiálneho vyhlásenia klubu k 17.00 h volebná účasť dosiahla 31 percent. Voľba sa skončila o 20:00.
Pérez vedie Real Madrid, až na prestávku v rokoch 2006 až 2009, od roku 2000. V predchádzajúcich voľbách nemal vo voľbe protikandidáta, takže sa hlasovanie ani nekonalo.