Flick podporuje Yamala v boji o Zlatú loptu: Sebavedomie ukazuje aj na ihrisku

Lamine Yamal
Lamine Yamal (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2026 o 15:20
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Tréner Barcelony svojmu zverencovi ocenenie dopraje.

Tréner futbalistov FC Barcelona Hansi Flick podporil Lamina Yamala v snahe získať Zlatú loptu.

Devätnásťročný krídelník podľa neho ukazuje na ihrisku aj mimo neho veľké sebavedomie.

Yamal v uplynulej sezóne získal so Španielskom titul majstra sveta a s Barcelonou vyhral La Ligu.

Yamal v nedeľu vyhlásil, že si individuálne ocenenie zaslúži. V rozhovore pre Movistar označil seba a útočníka Realu Madrid Kyliana Mbappeho za dvoch najlepších hráčov sveta a výsledky svojich tímov by podľa neho mali pri hlasovaní hovoriť v jeho prospech. Víťaza Zlatej lopty vyhlásia 26. októbra.

„Je úprimný, má sebavedomie a už na začiatku sezóny ukazuje, aký je dobrý,“ citovala Flicka agentúra AFP.

V predchádzajúcich štyroch zápasoch Barcelony strelil Yamal sedem gólov a pomohol jej k stopercentnému vstupu do sezóny. Flick priznal, že by bol radšej, keby mladík o svojich ambíciách verejne nehovoril, no považuje to za súčasť jeho povahy.

„Chce vyhrať Zlatú loptu. Pre hráča je takéto sebavedomie dôležité. Je to jeho pocit a musíme ho akceptovať. Samozrejme, že ho podporím,“ povedal nemecký tréner.

Yamal debutoval za prvý tím Barcelony už ako pätnásťročný a v minuloročnej ankete o Zlatú loptu skončil druhý za Ousmanem Dembelem z Paríža Saint-Germain.

„Sebavedomie ukazuje aj na ihrisku. Keď ide jeden na jedného, proti dvom či trom hráčom, celý štadión len žasne. To je Lamine. Je úžasné mať takého hráča. Vyhral s nami dve trofeje a so Španielskom majstrovstvá sveta, tak prečo nie?“ dodal Flick pre AFP.

Barcelona v stredu privíta na Camp Nou nováčika Racing Santander a bude sa snažiť predĺžiť víťaznú sériu. UEFA v utorok zároveň oznámila, že zrekonštruovaný štadión Barcelony bude v roku 2029 dejiskom finále Ligy majstrov.

Flickovi sa zmluva s klubom skončí v roku 2028, no uviedol, že na finále chce byť v Barcelone bez ohľadu na svoju vtedajšiu úlohu: „Na sto percent tam budem, či už ako tréner alebo fanúšik Barcelony. Vo futbale nikdy neviete, čo sa stane.“

La Liga

    Lamine Yamal
    Lamine Yamal
    Flick podporuje Yamala v boji o Zlatú loptu: Sebavedomie ukazuje aj na ihrisku
    dnes 15:20
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