Flick podporuje Yamala v boji o Zlatú loptu: Sebavedomie ukazuje aj na ihrisku

Tréner futbalistov FC Barcelona Hansi Flick podporil Lamina Yamala v snahe získať Zlatú loptu.
Devätnásťročný krídelník podľa neho ukazuje na ihrisku aj mimo neho veľké sebavedomie.
Yamal v uplynulej sezóne získal so Španielskom titul majstra sveta a s Barcelonou vyhral La Ligu.
Yamal v nedeľu vyhlásil, že si individuálne ocenenie zaslúži. V rozhovore pre Movistar označil seba a útočníka Realu Madrid Kyliana Mbappeho za dvoch najlepších hráčov sveta a výsledky svojich tímov by podľa neho mali pri hlasovaní hovoriť v jeho prospech. Víťaza Zlatej lopty vyhlásia 26. októbra.
„Je úprimný, má sebavedomie a už na začiatku sezóny ukazuje, aký je dobrý,“ citovala Flicka agentúra AFP.
V predchádzajúcich štyroch zápasoch Barcelony strelil Yamal sedem gólov a pomohol jej k stopercentnému vstupu do sezóny. Flick priznal, že by bol radšej, keby mladík o svojich ambíciách verejne nehovoril, no považuje to za súčasť jeho povahy.
„Chce vyhrať Zlatú loptu. Pre hráča je takéto sebavedomie dôležité. Je to jeho pocit a musíme ho akceptovať. Samozrejme, že ho podporím,“ povedal nemecký tréner.
Yamal debutoval za prvý tím Barcelony už ako pätnásťročný a v minuloročnej ankete o Zlatú loptu skončil druhý za Ousmanem Dembelem z Paríža Saint-Germain.
„Sebavedomie ukazuje aj na ihrisku. Keď ide jeden na jedného, proti dvom či trom hráčom, celý štadión len žasne. To je Lamine. Je úžasné mať takého hráča. Vyhral s nami dve trofeje a so Španielskom majstrovstvá sveta, tak prečo nie?“ dodal Flick pre AFP.
Barcelona v stredu privíta na Camp Nou nováčika Racing Santander a bude sa snažiť predĺžiť víťaznú sériu. UEFA v utorok zároveň oznámila, že zrekonštruovaný štadión Barcelony bude v roku 2029 dejiskom finále Ligy majstrov.
Flickovi sa zmluva s klubom skončí v roku 2028, no uviedol, že na finále chce byť v Barcelone bez ohľadu na svoju vtedajšiu úlohu: „Na sto percent tam budem, či už ako tréner alebo fanúšik Barcelony. Vo futbale nikdy neviete, čo sa stane.“